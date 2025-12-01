Municipales - Maria Guidicelli dénonce « une situation critique au niveau de l’assainissement » à Morosaglia

Après avoir annoncé sa candidature sure Corse Net Infos le 14 octobre dernier, Maria Guidicelli, entourée de ses colistiers, a tenu une conférence de presse sur le site de la station de relevage de Ponte-Leccia, équipement censé transférer les eaux usées vers la station d’épuration. Ici, une immense mare d’eau courante et nauséabonde ceint la station et ces eaux s’infiltrent dans le sol pour aller se déverser dans le Golu.
Et Maria Guidicelli de dénoncer « une situation critique au niveau de l’assainissement puisque non seulement la station de relevage est hors d’usage avec une pompe en panne, mais la station d’épuration, située en rive gauche du Golu, et qui a le mérite d’exister, est elle-même en dysfontionnement majeur ».
La candidate de « Una strada nova pè Merusaglia- Pont’à a Leccia » a détaillé que cette station connaissait des problèmes au niveau « des dégrilleurs, du pont racleur qui est hors service tandis que deux aérateurs sur trois sont en fonctionnement. Et les rejets de la STEP ne sont pas traités, ils se déversent directement dans le fleuve ». Elle a évoqué, ensuite, les mêmes problèmes à Morosaglia village qui ne possède pas de station d’épuration et « dont les eaux usées sont directement déversées dans les ruisseaux du village ». De surcroît, au village, certains hameaux ne sont même pas raccordés à un réseau collectif : « Malgré tout, l’ensemble des villageois, même si la plupart possèdent leur propre fosse septique, payent la taxe liée à l’assainissement. Ce qui est complètement illégal ».
La candidate aux prochaines élections municipales a insisté, ensuite, sur le fait que la commune ne possède pas de schéma directeur de l’eau et de l’assainissement. « Le dossier a été lancé il y a huit ans et n’a toujours abouti. En l’absence de ce document majeur, la commune ne peut pas prétendre à des financements de la part des services de l’Etat et de l’Agence de l’Eau. Ce document permettrait à la commune d’engager les travaux nécessaires pour une mise en conformité du réseau d’assainissement et du réseau d’eau potable à hauteur de 80%, au moins ».
Justement au niveau de l’eau potable, Maria Guidicelli, documents de l’ARS à l’appui, a indiqué qu’à Ponte-Leccia les prélèvements réalisés par l’ARS sont « non conformes à 35% des références de qualité. Quant à Morosaglia, on a relevé dans les prélèvements des germes témoins de contamination fécale. Ces résultats récurrents ont été vérifiés pour les années 2023, 2024 et 2025 ».
Maria Guidicelli a conclu sa conférence de presse en évoquant la situation budgétaire de la commune. Brandissant les documents budgétaires votés au dernier conseil municipal, l’ancienne conseillère exécutive a bien insisté sur le fait que ces documents font apparaitre un excédent de fonctionnement de 132 230,17 euros. « Quant à l’autofinacement prévisionnel pour 2025, voté le 29 octobre dernier à travers la décision modificative du budget, le chiffre se monte à 114 512,57 euros. Bien loin donc des 1,2 millions d’euros, selon les affirmations du maire ».
Au regard de tous ces éléments avancés lors de cette conférence de presse, Maria Guidicelli a indiqué qu’elle était « prête à débattre publiquement avec le maire sortant, Vincent Cognetti, candidat à sa succession ».
