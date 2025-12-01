Municipales - Maria Guidicelli dénonce « une situation critique au niveau de l’assainissement » à Morosaglia

Mario Grazi le Vendredi 12 Décembre 2025 à 09:43

Ce mardi 9 décembre, Maria Guidicelli, tête de liste de « Una strada nova pè Merusaglia – Pont’à a Leccia », et ses colistiers ont tenu une conférence de presse pour dénoncer une situation jugée « critique » quant au réseau d’assainissement, des dysfonctionnalités au niveau de l’eau potable avec l’absence d’un schéma directeur de l’eau et de l’assainissement. Autre point abordé, celui de la situation budgétaire qui, selon elle, est largement en deçà des chiffres annoncés par la commune…