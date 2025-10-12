Municipales 2026. Philippe de La Foata veut incarner « une autre vision d’Ajaccio »

Vous avez annoncé très tôt, votre candidature pour les prochaines élections municipales d’Ajaccio. Quel est le sens de votre démarche ?

Je considère que le mode de gouvernance actuel de la ville d’Ajaccio ne me convient pas, et ne convient pas non plus à de nombreux Ajacciens. La construction de la ville telle qu’elle est proposée aujourd’hui est problématique, car elle annonce une gentrification d’Ajaccio. C’est inacceptable dans une ville où j’ai notamment été représentant des commerçants et des artisans, et où j’ai demandé la création d’une zone franche justement pour anticiper les travaux et les transformations qui allaient avoir lieu. Quand on voit l’état actuel de la ville, on comprend qu’on est dans une logique de destruction du tissu ajaccien et de la vie ajaccienne.



En quoi cette démarche est différente de celle entreprise aux côtés de Michel Ciccada au sein de la liste « Ras le bol » ?

La démarche telle qu’elle était proposée à l’époque n’a plus la même logique. Michel Ciccada, était quelqu’un doté d’un ton d’humoristique, qui n’hésitait pas à dire des vérités parfois piquantes, mais sans la véritable ambition de transformer Ajaccio par les leviers politiques et économiques. Par mon passé et ma construction politique, j’ai forcément un regard plus grave et plus technique, sur la situation. Quand je parle d’un dossier, c’est parce qu’on l’a travaillé et qu’on le connaît. Et surtout, on propose des alternatives en co-construction, car on a déjà commencé à discuter avec les Ajacciens et les Ajacciennes. Cela nous a permis de créer des projets cohérents, qui collent aux besoins réels du quotidien, et qui ne sont pas déconnectés de la réalité comme peuvent l’être les projets actuels de la municipalité.



Justement, comment jugez-vous le bilan de l’actuelle majorité municipale ?

Ils se targuent de la réalisation de beaucoup de projets, c’est vrai. Mais, quand on regarde le budget, on parle de 285 millions d’euros investis sur dix ans : en réalité, c’est environ 600 millions d’euros qui ont été injectés dans la ville via les satellites – SPL, EPIC, etc. – qui échappent souvent aux contrôles citoyens et budgétaires. Alors oui, il y a eu des choses positives : le parking de la place du Diamant agrandi, le Conservatoire qui sort de terre. En revanche, d’autres projets sont totalement hors sol : le téléphérique, par exemple, n’a pas de cohérence avec la réalité du territoire. Quant à l’écoquartier du Finosello, comment peut-on parler de résilience environnementale en y prévoyant un parking souterrain de 600 places et des logements. Je regardais encore hier la question du port Charles-Ornano, dont la concession arrive à terme. Ce serait bien que la ville récupère enfin des recettes via cette régie personnalisée, car aujourd’hui elle ne rapporte peu ou rien du tout. Il y a une opacité dans la gestion de ces structures. Je ne remets pas en cause la morale des personnes qui les dirigent, mais je dénonce le manque de transparence. Nous, on prône la transparence.



Vous êtes issu du mouvement national. Pourquoi ne pas avoir rejoint le camp nationaliste ?

Je pense que la division du mouvement national est préjudiciable pour la Corse, surtout quand il y a des ambitions cachées en vue des territoriales ou des élections nationales. Le vrai sujet, c’est qu’à un moment donné, il faut poser un programme clair, que les gens puissent y adhérer, l’enrichir de leur réflexion, et construire quelque chose de concret pour Ajaccio. C’est ce que nous faisons. C’est ce que je propose aux différentes composantes de la vie politique ajaccienne. Des discussions sont engagées, et on devrait aboutir très vite à quelque chose de concret.