Ponte-Leccia : l'associu Pont'in Core organise la première Fiera di a solidarità ce dimanche

Dynamiser la vie locale sur la commune de Morosaglia Ponte-Leccia, favoriser les échanges et rassembler autour de bonnes causes. Ce sont les objectifs que s’est fixée la jeune association Pont’in Core, née il y a à peine deux mois sous l’impulsion d’une équipe de jeunes du village.
« Nous avons la volonté de recréer du lien et de rassembler des habitants de la commune de tous les âges, mais également des personnes qui viennent de l'extérieur. Cela permet de dynamiser un peu la vie locale, et de recréer du contact dans le rural, par l'organisation d’événements festifs, sportifs, culturels, conviviaux, le tout pour la bonne cause », souligne Lucien Marsicano, président de l’association Pont’in Core.
Forte de cette dynamique, ce dimanche, l’associu organise la première édition d’a Fiera di a Sulidarità, dans le cadre d'Octobre Rose. « Nous organisons cet évènement avec la participation de la Marie-Do, ainsi que trois autres associations que nous avons voulu rassembler pour cette première édition : Sté et ses défis, l’association de Stéphanie Simonpieri qui a traversé le GR20 malgré sa maladie, l'association Arc-en-Ciel pour les enfants, ainsi que l'association a Salvezza qui aide les familles défavorisées corses », indique le président de Pont’in Core.
Au programme de cette journée solidaire, de beaux moments conviviaux sont prévus. « Pour commencer la journée, nous organisons une marche de 2,3km accompagnés par l’animation instrumentale de Samb’Ava di Corti – Batucada de Corte. Le rendez-vous est fixé à la salle des fêtes pour un départ vers 10 heures. Nous prendrons la direction de la gare, avant de revenir vers l’espace Salvarelli, du côté de la sortie vers Corte, puis nous ferons demi-tour et nous reviendrons à la salle des fêtes », détaille Lucien Marsicano.
« À midi, nous proposerons une buvette et une restauration rapide avec une animation danse salsa. Puis, à 14h, nous organiserons un loto, suivi d'un thé dansant avec le groupe Guitares et Mandolines de Corte pour clôturer cette journée de la solidarité », annonce encore le président en appelant « un maximum de personnes à se déplacer pour la bonne cause ».
