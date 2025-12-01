Incidents lors de SCB–Red Star : un homme mis en examen et placé en détention provisoire

L’affaire a connu une accélération significative ce jeudi. Après avoir été placé en garde à vue dans la matinée, un homme a été mis en examen pour violences volontaires aggravées, soupçonné d’être l’auteur du tir de fumigène sur le joueur du Red Star, lors du match à Furiani vendredi dernier, indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre. Dans l’attente de son procès prévu lundi, il a été placé en détention provisoire.
Pour rappel, le match entre le SCB et le Red Star avait été interrompu à la 57ème minute, après le jet d’un engin pyrotechnique lancé depuis la tribune Est qui avait atteint Bradley Danger, défenseur du club francilien. Une longue interruption et une réunion de crise avaient suivi, avant que l’arbitre, Pierre Gaillouste, ne décide de l’arrêt définitif de la rencontre. Dès lors, le parquet de Bastia avait décidé d’ouvrir une enquête confiée à la DIPN.
Par ailleurs, mercredi soir, la commission de discipline de Ligue de Football Professionnel a pour sa part examiné les incidents survenus lors de cette 16ème journée de Ligue 2 et a décidé de placer le dossier en instruction au 22 décembre, estimant que la gravité des faits le nécessitait.
