le Jeudi 11 Décembre 2025 à 10:56

Ce jeudi, le procureur de Bastia, Jean-Philippe Navarre, indique qu'un homme qui pourrait être l'auteur du jet de fumigène sur un joueur du Red Star vendredi dernier lors du match comptant pour la 16ème journée de Ligue 2 à Furiani, a été placé en garde à vue. Il est actuellement entendu par les enquêteurs de la DIPN



Incidents lors de SCB–Red Star : un homme placé en garde à vue
Le dossier avance vite après le jet d'un fumigène sur un joueur francilien, vendredi dernier à Furiani lors du match opposant le SCB au Red Star.

Alors que le parquet de Bastia avait décidé d'ouvrir une enquête pour  « violences volontaires aggravées »  dès la fin prématurée du match, ce jeudi, le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre indique que « l’auteur présumé des faits a été placé en garde à vue ce matin ».  « Il est actuellement entendu par les enquêteurs de la DIPN. Une décision sera prise dans la journée », ajoute-t-il. 

Par ailleurs, mercredi soir, la commission de discipline de Ligue de Football Professionne l a pour sa part examiné les incendents survenus lors de cette 16ème journée de Ligue 2 et a décidé de placer le dossier en instruction au 22 décembre, estimant que la gravité des faits le nécessitait. 

Pour rappel, le match de vendredi dernier avait été interrompu après le jet d’un engin pyrotechnique lancé depuis la tribune Est et qui avait atteint Bradley Danger, défenseur du club audonien. Une longue interruption et une réunion de crise avaient suivi, avant que l’arbitre, Pierre Gaillouste, ne décide de l’arrêt définitif de la rencontre. 




 




