U tempu in Corsica
Le temps est calme et toujours marque par des passages nuageux et de très belles éclaircies à l'exception du grand sud où le ciel sera vraiment chargé. Les températures maximales se situent entre 11 et 16 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(joseph Dornbusch)