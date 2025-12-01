CorseNetInfos
La rédaction le Mercredi 10 Décembre 2025 à 21:33

Ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a auditionné les représentants du SC Bastia au sujet des incidents survenus lors de la rencontre du 5 décembre face au Red Star. Le jet d’un engin pyrotechnique ayant atteint un joueur avait conduit l’arbitre à arrêter définitivement le match. La décision de l’instance sera rendue le 22 décembre.



Incidents lors de SCB–Red Star : le dossier placé en instruction au 22 décembre par la commission de discipline de la LFP
Le Sporting Club de Bastia devra attendre pour connaitre sa sanction après le match avorté contre le Red Star et tâcher de profiter de ce sursis pour préparer sa défense. Ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a examiné les incidents survenus lors de la 16ème journée de Ligue 2, disputée le 5 décembre à Furiani. Au terme de cette audition, l’instance a décidé de placer le dossier en instruction au 22 décembre, estimant que la gravité des faits le nécessitait. Aucune mesure conservatoire n’a été prononcée.


Pour rappel, le match avait été interrompu après le jet d’un engin pyrotechnique lancé depuis la tribune Est et qui avait atteint Bradley Danger, défenseur du club audonien. Une longue interruption et une réunion de crise avaient suivi, avant que l’arbitre, Pierre Gaillouste, ne décide de l’arrêt définitif de la rencontre. 
 
Le SCB pourrait écoper de sanctions importantes dans ce dossier, allant du match perdu sur tapis vert, à des huis clos partiels ou totaux du stade Armand-Cesari, voire à la délocalisation de rencontres sur un terrain neutre. Des amendes financières sont également envisageables, et le passé disciplinaire du club pourrait conduire la commission à alourdir les mesures en cas de récidive.




