CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Hudo W2JC 10/12/2025 Corte - La presse corse en deuil : Antoine Ferracci n'est plus 08/12/2025 Le syndicat Un1té alerte sur les manques de moyens de la police en Corse 08/12/2025 Interruption du match SCB -Red Star : le parquet de Bastia ouvre une enquête pour "violences volontaires aggravées" 08/12/2025
Les brèves

Bastia : Noël à Paese Novu avec OPRA  08/12/2025

Ce mercredi 10 décembre de 13h à 16h30 l’association OPRA organise une fête de Noël sur la Placette de Paese Novu dans les quartiers sud de Bastia. Un programme festif et créatif, gourmand et solidaire, imaginé pour satisfaire petits et grands :
Bijoux créatifs et créations couture, ateliers créatifs cartes de vœux, photobooth de Noël, décos de Noël à fabriquer, talent du quartier avec « La boîte à Vivi », les créations du FABLAB, emballage cadeau zéro déchet avec @crazyloveandfantaisies, jouets d’occasion et créations faites main, décoration d’une roue de vélo avec l'association Adrien Lippini, grand sapin à décorer avec cartes de vœux, démonstration de danse avec ABCDanse. Côté gourmandises : Chocolat chaud, vin chaud, crêpes, gâteaux marocains, clémentines. Ambiance musicale et convivialité garanties ! L’association familiale de Paese Novo mettra à disposition salle, tables et chaises.

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos