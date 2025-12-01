Bastia : Noël à Paese Novu avec OPRA

Ce mercredi 10 décembre de 13h à 16h30 l’association OPRA organise une fête de Noël sur la Placette de Paese Novu dans les quartiers sud de Bastia. Un programme festif et créatif, gourmand et solidaire, imaginé pour satisfaire petits et grands :

Bijoux créatifs et créations couture, ateliers créatifs cartes de vœux, photobooth de Noël, décos de Noël à fabriquer, talent du quartier avec « La boîte à Vivi », les créations du FABLAB, emballage cadeau zéro déchet avec @crazyloveandfantaisies, jouets d’occasion et créations faites main, décoration d’une roue de vélo avec l'association Adrien Lippini, grand sapin à décorer avec cartes de vœux, démonstration de danse avec ABCDanse. Côté gourmandises : Chocolat chaud, vin chaud, crêpes, gâteaux marocains, clémentines. Ambiance musicale et convivialité garanties ! L’association familiale de Paese Novo mettra à disposition salle, tables et chaises.