Interruption du match SCB -Red Star : le parquet de Bastia ouvre une enquête pour "violences volontaires aggravées"

MP le Lundi 8 Décembre 2025 à 18:23

Après l'interruption du match SCB - Red Star suite au jet d'un fumigène d'un spectateur sur un joueur francilien, le parquet de Bastia a ouvert une enquêtre pour violences volontaires aggravées



La fête a tourné au fiasco vendredi soir lors de ce qui devait être un moment de communion entre le Sporting et ses supporters pour les 120 ans du club. 
 
À la 57ème minute du match contre le Red Star qui comptait pour la 16ème journée de Ligue 2, un spectateur a en effet jeté un fumigène sur un joueur francilien. Un geste qui a valu l’interruption définitive du match et qui aura des conséquences possiblement graves pour le SCB, qui doit passer en commission de discipline ce jeudi.

Mais sur le plan judiciaire, les choses avancent également. Le parquet de Bastia a en effet ouvert une enquête dès vendredi soir pour « violences volontaires aggravées », indique ce lundi le procureur, Jean-Philippe Navarre. Les investigations pour retrouver l’auteur de ce geste condamnable ont été confiée à la Direction Interdépartementale de la Police Nationale (DIPN) de Haute-Corse. 




