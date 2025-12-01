Lucciana : deux grands excès de vitesse et un conducteur positif aux stupéfiants sur la route territoriale

Le premier conducteur s’est révélé positif aux stupéfiants lors du dépistage. Le second, titulaire d’un permis probatoire, a été contrôlé à une vitesse très largement excessive.
Ces infractions s’inscrivent dans une tendance préoccupante observée à l’approche des fêtes. Depuis le début de la semaine, la brigade motorisée de Borgo a relevé sept conduites sous l’emprise de stupéfiants.
