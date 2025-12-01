CorseNetInfos
Lucciana : deux grands excès de vitesse et un conducteur positif aux stupéfiants sur la route territoriale


La rédaction le Lundi 8 Décembre 2025 à 16:54

Les gendarmes de la brigade motorisée de Borgo ont mené cette semaine une opération de contrôle de vitesse sur la T11, sur la commune de Lucciana. Deux automobilistes ont été interceptés pour des excès de vitesse supérieurs à 50 km/h au-dessus de la limite autorisée.



Le premier conducteur s’est révélé positif aux stupéfiants lors du dépistage. Le second, titulaire d’un permis probatoire, a été contrôlé à une vitesse très largement excessive.

Ces infractions s’inscrivent dans une tendance préoccupante observée à l’approche des fêtes. Depuis le début de la semaine, la brigade motorisée de Borgo a relevé sept conduites sous l’emprise de stupéfiants.

 




