Avis de décès - Ajaccio

M. Jean-Pierre MANNELLO son fils et son épouse Mme Martine née D’HEBRAY DE POUZALS, leurs enfants et petits enfants.

M. Ange MANNELLO son fils et son épouse Mme Gislhaine née CHEVRIER, leurs enfants et petits enfants.

La famille de Feu M. Lucien MANNELLO son fils, son épouse Mme Denise née ORTICONI leurs enfants et petits enfants.

Mme Joséphine ROSICH née BARTOLOMEI sa sœur et son époux Ernest, leurs enfants et petits enfants.

Mme Veuve Antoinette BARTOLOMEI née CAU sa belle sœur, ses enfants et petits enfants.

La famille de M. Walter FERRETTI son beau frère.

Les familles : BARTOLOMEI, TRAVERSARI, FERRETTI, ROSICH, BALDI, BERTOLUCCI, BENEFORTI, MELONI.

Parents alliés et amis

Ont la douleur de faire part du décès de :



Mme Orté MANNELLO

née BARTOLOMEI

Survenu à AJACCIO, le 07 décembre 2025 à l'âge de 100 ans.



La levée du corps aura lieu le Mercredi 10 Décembre 2025 à 10h15 en l’Espace Funéraire MORELLI, Bld Louis Campi, la Rocade.

La cérémonie religieuse sera célébrée à 10h30 en la Chapelle de l’Espace Funéraire MORELLI.

L'inhumation suivra au cimetière Ancien, Route des Sanguinaires.

La famille tient à remercier le Docteur PAOLETTI, Sophie son assistante de vie,

Ainsi que Gabrielle, Kadija et Marie-Antoinette ses aides ménagères pour leurs bons soins et dévouement.





Pompes Funèbres Impériales

Morelli – Bichicchi - Bacci

Bld Louis Campi 20000 Ajaccio

Tél 04 95 20 42 43 Fax 04 95 27 90 04