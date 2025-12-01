Malgré un niveau des barrages toujours "historiquement bas", les coupures d'eau levées pour les fêtes de fin d'année dans l'Extrême-Sud

Les efforts consentis par les habitants de l’Extrême-Sud finissent enfin par payer. Alors que les communes de Bonifacio, Figari, Lecci, Monaccia d’Aullène, Pianottoli-Caldarello, Porto-Vecchio, San Gavino di Carbini, Sotta et Zonza sont soumises à des restrictions des usages de l’eau depuis le 29 septembre dernier, dans un point de situation la préfecture de Corse-du-Sud annonce ce lundi que ces mesures commencent enfin à porter leurs fruits.



« Le niveau de production par l’OEHC d’eau potable dans le secteur concerné est désormais inférieur à 3000 m3 par jour, contre 25 000 m3 par jour fin septembre. Le maintien d’un niveau bas permet, depuis plusieurs jours désormais, de ne plus solliciter les ressources stockées dans les barrages de l’Ospedale et de Figari », détaille la préfecture en soulignant que « l’enjeu porte désormais sur le remplissage des deux barrages, qui affichent encore un niveau de remplissage historiquement bas : 18% contre 39% en 2024 ». Un niveau de remplissage « toujours inférieur à l’année de référence de 2017 » où il était de 24%.



Par ailleurs, la préfecture précise que « si les précipitations observées récemment permettent d’amorcer la recharge, celle-ci demeure fragile ». « Météo France constate en effet un déficit de pluviométrie persistant depuis septembre : le niveau de précipitations observé en novembre est ainsi inférieur de 41% à la normale », observe-t-elle encore, ajoutant que « les scénarios produits par Météo France demeurent par ailleurs incertains pour les prochaines semaines, et ne permettent pas encore de garantir le retour à un niveau de remplissage suffisant avant l’été 2026 ».



Dans ce contexte, le maintien d’un niveau de consommation « le plus bas possible » demeure donc « crucial » selon la préfecture qui indique qu’il est de facto « nécessaire de maintenir les restrictions en vigueur jusqu’à la mi-janvier, dans l’objectif de sécuriser la trajectoire de recharge ».



« Néanmoins, compte tenu des efforts consentis par l’ensemble de la population, et pour permettre à chacun de célébrer les fêtes de Noël et du Nouvel An dans les meilleures conditions, les coupures de distribution d’eau mises en œuvre par Kyrnolia devraient pour être levées pendant la période des congés scolaires », annonce la préfecture. Deux semaines durant lesquelles resteront toutefois interdits le remplissage et les vidanges de l’ensemble des piscines ; le lavage des véhicules en station ; le lavage à l’eau douce des navires, bateaux et engins nautiques ; le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel avec impératif sanitaire ou sécuritaire ; l’arrosage des terrains de sport, des golfs, des hippodromes, des espaces arborés, pelouses, massifs fleuris et espaces verts, l’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement en circuit ouvert, sauf impossibilité technique.