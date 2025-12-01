A Festa di a Nazione : quelle est la signification du 8 décembre ?

Les racines de A Festa di a Nazione remontent à 1735, une période marquée par la grande précarité de l’île sous domination génoise. La pression fiscale exerce un fardeau insupportable sur la population, notamment dans la région du Boziu, où un paysan du nom de Cardone Defranchi, acculé par les impôts, lance un mouvement de révolte. Ce soulèvement, qui durera près de trente ans, marquera le début de la résistance contre la domination génoise.



Ce soulèvement deviendra un événement majeur dans l’histoire de l’île, avec son apogée en 1755, lorsque le fils de Hyacinthe, Pasquale Paoli, élabore la première Constitution corse, adoptée lors de la "Cunsulta generale di Corti". C'est à partir de ce moment que la Corse se constitue en République indépendante. Cette constitution, qui trouve ses racines dans les discussions tenues dès 1735 au couvent Sant’ Antone di a Casabianca, représente un acte fondateur dans l'histoire politique de l'île.



Mais au-delà de son importance historique, cette journée est également marquée par un aspect religieux : le culte marial. La Cunsulta d’Orezza, qui proclame l’indépendance de la Corse, se place sous la protection de la Vierge Marie, dont la fête de l'Immaculée Conception est célébrée chaque 8 décembre dans le calendrier chrétien. Ainsi, bien qu'il n'existe pas de preuves documentaires directes liant cette date à la proclamation officielle de la Constitution Corse, l'association avec la fête mariale a permis d’établir cette journée comme A Festa di a Nazione.



Une fête née de la mouvance nationaliste et de l’affirmation populaire



Bien que l’origine de A Festa di a Nazione soit ancrée dans l’histoire, la fête telle que nous la connaissons aujourd’hui est relativement récente. "Au début des années 80, les étudiants de l’Université de Corse ne marquaient pas spécialement cette journée", explique Marie-Jeanine Lepidi, enseignante de Langue et culture corses à l’Université de Corti. Ce n’est qu’au cours des trente dernières années, avec la montée de la mouvance nationaliste et la quête de reconnaissance politique, que cette journée a pris un tournant. "Ce n’est qu’au début des années 90 que les événements autour de A Festa di a Nazione se sont intensifiés. Des rencontres, des jeux, et des échanges entre collèges et lycées de toute la Corse ont permis de donner un sens populaire à cette journée", souligne-t-elle.





Aujourd'hui : une célébration vivante et intergénérationnelle



Depuis quelques années, A Festa di a Nazione est célébrée dans toute l'île, avec une diversité d'événements. À l’Université de Corse, des rencontres sont organisées avec des spécialistes en histoire et en littérature de la Corse. Des célébrations religieuses, des repas conviviaux, et des moments de partage sont aussi au programme. Dans les établissements scolaires, des ateliers de langue, d’histoire, et de chant sont organisés depuis une quinzaine d'années.

A Festa di a Nazione est donc aujourd'hui bien plus qu'une simple commémoration politique. Elle est devenue un symbole de l’identité corse, de sa résistance historique et de sa culture vivante, célébrée à la fois dans les écoles, les universités, et par la population à travers toute l'île.