Une nouvelle escouade de réserve côtière bientôt créée à Ajaccio

La ministre des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, a annoncé mardi la création de 10 nouvelles escouades de réserve côtières pour 2026. Elles s’ajouteront aux unités déjà existantes en métropole et en outre-mer. En Méditerannée, l’une d’elles sera implantée à Ajaccio, tandis que de nouvelles escouades seront également créées à Port-Vendres et Marseille. Toutes intégreront la flottille de réserve côtière Méditerranée, rattachée à l’état-major de Toulon.



Créées à partir de 2024 dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030, les flottilles de réserve côtières sont entièrement composées de réservistes opérationnels. Leur objectif est de renforcer la présence littorale de la Marine nationale depuis des ports situés en dehors des bases militaires. Trois flottilles métropolitaines doivent regrouper chacune 10 escouades, tandis que des unités autonomes sont déployées outre-mer.



Ces escouades participent à la posture permanente de sauvegarde maritime. Elles mènent des missions d’observation, de renseignement et de surveillance du littoral, et contribuent à la diffusion des bonnes pratiques en mer, notamment en matière de protection de l’environnement. Elles ne disposent pas de pouvoirs de police mais peuvent renforcer ponctuellement les dispositifs de sûreté en mer ou à terre. Elles travaillent en lien avec les commandants de zone maritime, les unités de la Marine et les administrations partenaires.



Les 10 nouvelles escouades représenteront un effectif de 3000 réservistes à l’horizon 2030. Chaque unité dispose d’embarcations semi-rigides, de moyens terrestres adaptés et d’un micro-drone pour étendre ses capacités d’observation. L’implantation d’une escouade à Ajaccio s’inscrit dans la montée en puissance progressive de ce dispositif sur l’ensemble du littoral.

