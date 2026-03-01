A Porto-Vecchio, une large réélection qui accentue la pression sur Jean-Christophe Angelini

Le maire réélu ne s’est pas dit tant surpris par le scénario d’un scrutin victorieux à un seul tour : « On s’y était préparé, je ne vais pas vous mentir... Cette victoire est d’abord le fruit d’une reconnaissance, celle d’un bilan. Et je pense qu’on a mis sur la table un projet intéressant, en proposant une équipe renouvelée. » Suite à la proclamation des résultats, Georges Mela est venu chaleureusement féliciter Jean-Christophe Angelini. Lui qui fut maire de Porto-Vecchio de 2004 à 2020 accepte la décision des Porto-Vecchiais de tourner la page : « Ce n’est pas un score que j’imaginais, maintenant je le prends comme tel, parce que c’est le suffrage universel qui s’est exprimé, et je respecte ce choix. » Georges Mela confirme qu’il siégera dans une opposition qu’il avait souhaitée « constructive », de 2020 à 2026, quand d’aucuns lui avaient reproché d’avoir déroulé le tapis rouge à Jean-Christophe Angelini. Qu’en sera-t-il de sa stratégie jusqu’en 2032 ? « Peut-être que nous apporterons certaines corrections, réagit-il, puisque j’ai cru comprendre que l’opposition que nous avons jouée n’était pas une véritable opposition... »



Trois oppositions différentes siégeront au conseil municipal



Soutenue par Core in Fronte et Femu a Corsica, Vannina Chiarelli-Luzi réalise un score honorable (969 voix) pour sa première participation : « On est très satisfait de notre résultat. On flirte avec les mille voix. On rentre au conseil municipal pour proposer autre chose aux Porto-Vecchiais et on sera là pour eux », s’engage la Porto-Vecchiaise, qui entend s’inscrire sur la durée dans sa ville, en dépit de ses obligations professionnelles et d’élue à l’éxécutif de la Collectivité de Corse qui la conduisent régulièrement à se rendre à Ajaccio et Bastia. L’opposition à Jean-Christophe Angelini sera multiple durant le prochain mandat, puisque Michel Chiocca fera également son entrée au conseil municipal, grâce aux 514 électeurs qui lui ont accordé son vote. C’est bien la seule satisfaction pour le candidat porto-vecchiais classé à l’extrême-droite, déjà défait sur d’autres listes lors de précédents scrutins municipaux, et loin des scores que viennent de réaliser François Filoni à Ajaccio ou Nicolas Battini à Bastia.



