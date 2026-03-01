A Porto-Vecchio, une large réélection qui accentue la pression sur Jean-Christophe Angelini

Jean-Christophe Angelini tombant dans les bras de ses colistiers, quelques minutes après avoir annoncé sa réélection dès le premier tour.
La dernière fois qu’un candidat n’avait eu besoin que d’un tour pour l’emporter à Porto-Vecchio, c’était il y a quarante-trois ans, et le tout-puissant maire de l’époque s’appelait Jean-Paul de Rocca Serra. Cette élection directe, Georges Mela l’avait frôlée en 2014 (49,51%), mais il avait dû repartir pour un tour face à un certain Jean-Christophe Angelini. L’autonomiste, leader du Partitu di a Nazione Corsa, aura mordu trois fois la poussière lors des municipales, en 2001, 2008 et 2014, avant de réussir à s’emparer de la mairie porto-vecchiaise il y a six ans.
Ce dimanche, c’était la question de sa confirmation qui se posait. On ne pensait pas obtenir de réponse avant dimanche prochain, au soir d’un deuxième tour qui semblait une évidence pour tous dans un contexte concurrentiel fort, avec quatre listes en présence. Mais dans les urnes, massivement, les Porto-Vecchiais en ont décidé autrement. Jean-Christophe Angelini est arrivé en tête dans tous les bureaux de vote, dans le pire des cas avec onze points d’avance sur Georges Mela, et dans le meilleur, fort d’un matelas de trente-un points, toujours sur la tête de liste de « Notre parti c’est Porto-Vecchio ». Ce dernier pourra se consoler en se disant qu’à aucun moment, il n’aura cédé cette deuxième place non qualifiable (29,25 %) aux deux autres prétendants, Vannina Chiarelli-Luzi (13,17 %) et Michel Chiocca (6,99 %).
Ce dimanche, c’était la question de sa confirmation qui se posait. On ne pensait pas obtenir de réponse avant dimanche prochain, au soir d’un deuxième tour qui semblait une évidence pour tous dans un contexte concurrentiel fort, avec quatre listes en présence. Mais dans les urnes, massivement, les Porto-Vecchiais en ont décidé autrement. Jean-Christophe Angelini est arrivé en tête dans tous les bureaux de vote, dans le pire des cas avec onze points d’avance sur Georges Mela, et dans le meilleur, fort d’un matelas de trente-un points, toujours sur la tête de liste de « Notre parti c’est Porto-Vecchio ». Ce dernier pourra se consoler en se disant qu’à aucun moment, il n’aura cédé cette deuxième place non qualifiable (29,25 %) aux deux autres prétendants, Vannina Chiarelli-Luzi (13,17 %) et Michel Chiocca (6,99 %).
Peu après avoir annoncé les résultats dans le petit bureau centralisateur de l’école Joseph-Pietri plein comme un œuf, Jean-Christophe Angelini a eu une pensée pour les électeurs, minoritaires, qui n’ont pas voté pour lui, fidèle à sa ligne de campagne « de rester le maire de tous les Porto-Vecchiais ». Et devant ceux, nombreux, qui étaient venus l’acclamer, l’étreindre, le féliciter dimanche soir, il a promis : « Nous allons continuer la nuit, le jour, tout le temps, partout, à travailler pour changer la vie des Porto-Vecchiais, et je ne m’accorderai aucun répit tant que l’un ou l’une d’entre nous restera au bord du chemin. » Car le résultat indiscutable de ce scrutin, s'il est en forme de blanc-seing, accentue en même temps les espoirs placés en Jean-Christophe Angelini par les Porto-Vecchiais sur des dossiers très attendus, tels que le chantier du port, l'assainissement, le plan local d'urbanisme et l'accès au logement, dont les différents développements seront scrutés à la loupe d'ici à la prochaine mandature.
Michel Chiocca (à gauche) et Georges Mela (à droite) assistant au dépouillement des bulletins, dimanche soir à Porto-Vecchio.
Le maire réélu ne s’est pas dit tant surpris par le scénario d’un scrutin victorieux à un seul tour : « On s’y était préparé, je ne vais pas vous mentir... Cette victoire est d’abord le fruit d’une reconnaissance, celle d’un bilan. Et je pense qu’on a mis sur la table un projet intéressant, en proposant une équipe renouvelée. » Suite à la proclamation des résultats, Georges Mela est venu chaleureusement féliciter Jean-Christophe Angelini. Lui qui fut maire de Porto-Vecchio de 2004 à 2020 accepte la décision des Porto-Vecchiais de tourner la page : « Ce n’est pas un score que j’imaginais, maintenant je le prends comme tel, parce que c’est le suffrage universel qui s’est exprimé, et je respecte ce choix. » Georges Mela confirme qu’il siégera dans une opposition qu’il avait souhaitée « constructive », de 2020 à 2026, quand d’aucuns lui avaient reproché d’avoir déroulé le tapis rouge à Jean-Christophe Angelini. Qu’en sera-t-il de sa stratégie jusqu’en 2032 ? « Peut-être que nous apporterons certaines corrections, réagit-il, puisque j’ai cru comprendre que l’opposition que nous avons jouée n’était pas une véritable opposition... »
Trois oppositions différentes siégeront au conseil municipal
Soutenue par Core in Fronte et Femu a Corsica, Vannina Chiarelli-Luzi réalise un score honorable (969 voix) pour sa première participation : « On est très satisfait de notre résultat. On flirte avec les mille voix. On rentre au conseil municipal pour proposer autre chose aux Porto-Vecchiais et on sera là pour eux », s’engage la Porto-Vecchiaise, qui entend s’inscrire sur la durée dans sa ville, en dépit de ses obligations professionnelles et d’élue à l’éxécutif de la Collectivité de Corse qui la conduisent régulièrement à se rendre à Ajaccio et Bastia. L’opposition à Jean-Christophe Angelini sera multiple durant le prochain mandat, puisque Michel Chiocca fera également son entrée au conseil municipal, grâce aux 514 électeurs qui lui ont accordé son vote. C’est bien la seule satisfaction pour le candidat porto-vecchiais classé à l’extrême-droite, déjà défait sur d’autres listes lors de précédents scrutins municipaux, et loin des scores que viennent de réaliser François Filoni à Ajaccio ou Nicolas Battini à Bastia.
Trois oppositions différentes siégeront au conseil municipal
Soutenue par Core in Fronte et Femu a Corsica, Vannina Chiarelli-Luzi réalise un score honorable (969 voix) pour sa première participation : « On est très satisfait de notre résultat. On flirte avec les mille voix. On rentre au conseil municipal pour proposer autre chose aux Porto-Vecchiais et on sera là pour eux », s’engage la Porto-Vecchiaise, qui entend s’inscrire sur la durée dans sa ville, en dépit de ses obligations professionnelles et d’élue à l’éxécutif de la Collectivité de Corse qui la conduisent régulièrement à se rendre à Ajaccio et Bastia. L’opposition à Jean-Christophe Angelini sera multiple durant le prochain mandat, puisque Michel Chiocca fera également son entrée au conseil municipal, grâce aux 514 électeurs qui lui ont accordé son vote. C’est bien la seule satisfaction pour le candidat porto-vecchiais classé à l’extrême-droite, déjà défait sur d’autres listes lors de précédents scrutins municipaux, et loin des scores que viennent de réaliser François Filoni à Ajaccio ou Nicolas Battini à Bastia.
Le nouveau conseil municipal de Porto-Vecchio
- 25 conseillers issu de la la liste « Pà Portivechju » : Jean-Christophe Angelini, Olivia Terrazzoni, Michel Giraschi, Santina Ferracci, Jacky Agostini, Nathalie Apostolatos, Vincent Gambini, Véronique Filippi, Grégory Susini, Nathalie Maisetti, Didier Lorenzini, Marie-Antoinette Ferracci, Dominique Battini, Stéphanie Papi, Pierre Cesari, Paule Colonna Cesari, Pierre-Louis Pellegrino, Emma Forconi, Cyril Peres Cesari, Chjara Tafani, Vincent Beretti, Marie-Jeanne Zannini, Jean-Yves Castelli, Claire Rocca Sera, Stéphane Blouin.
- 5 conseillers issus de la liste « Notre Parti, c’est Porto-Vecchio » : Georges Mela, Anaïs Tubiana, Jean-Michel Sauli, Marine Astuto Russo, Alexis Vincent Castelli.
- 2 conseillers issus de la liste « Paesu Vivu » : Vannina Chiarelli-Luzi, Guy-Marc Nicolaï.
- 1 conseiller issu de la liste « Sempri Portivechju » : Michel Chiocca.
- 25 conseillers issu de la la liste « Pà Portivechju » : Jean-Christophe Angelini, Olivia Terrazzoni, Michel Giraschi, Santina Ferracci, Jacky Agostini, Nathalie Apostolatos, Vincent Gambini, Véronique Filippi, Grégory Susini, Nathalie Maisetti, Didier Lorenzini, Marie-Antoinette Ferracci, Dominique Battini, Stéphanie Papi, Pierre Cesari, Paule Colonna Cesari, Pierre-Louis Pellegrino, Emma Forconi, Cyril Peres Cesari, Chjara Tafani, Vincent Beretti, Marie-Jeanne Zannini, Jean-Yves Castelli, Claire Rocca Sera, Stéphane Blouin.
- 5 conseillers issus de la liste « Notre Parti, c’est Porto-Vecchio » : Georges Mela, Anaïs Tubiana, Jean-Michel Sauli, Marine Astuto Russo, Alexis Vincent Castelli.
- 2 conseillers issus de la liste « Paesu Vivu » : Vannina Chiarelli-Luzi, Guy-Marc Nicolaï.
- 1 conseiller issu de la liste « Sempri Portivechju » : Michel Chiocca.
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