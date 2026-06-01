Festi’Run 2026 - Beau succès pour la 2e édition à Bastia

Le Festi’Run est un événement sportif, festif, inclusif et solidaire, porté par APF France handicap, pour financer ses actions en faveur des personnes en situation de handicap. Cette édition 2026 était la 3e. En Corse, une première avait eu lieu à Ajaccio en 2024, puis une 2e à Bastia l’an passé.





Cette manifestation s’adresse au tout public : Débutant ou sportif confirmé, marcheur, coureur ou roulant, chacun y participant à son rythme. Une seule victoire à la ligne d’arrivée : la solidarité !

Pour cette 2e édition bastiaise, ce dimanche 14 juin, l’APF France handicap Territoire Corse avait fixé le rendez-vous à 7h30, à l’Arinella, à Bastia.

Au programme, un parcours de 7 km, Arinella/Vieux-Port, à réaliser en marchant ou sous la forme d’une course chronométrée. Des joëlettes avaient été mises à disposition au départ, composées au minimum d’un pilote (personne en situation de handicap installée au centre) et de 2 à 4 porteurs.

Une joëlette est un type de fauteuil roulant handisport adaptée à la pratique de la marche ou de la randonnée pour des personnes atteintes de handicap physique ou de motricité. L’APF Haute-corse en dispose de quelques exemplaires.





« Cette manifestation a pour but de défendre l'accès au sport pour tous, et en particulier pour ceux dont c'est difficile comme les handicapés » explique Pierre-Louis Alessandri, représentant de l'APF France handicap en Corse, qui se réjouissait du nombre de participants tout comme Hugo Pasqualini, chargé du développement associatif à l'APF France Handicap de Haute-Corse : «Cette édition 2026 est une réussite puisqu'on double notre nombre de participants par rapport à l’année dernière. D'année en année on monte en compétences et on arrive à réunir, rassembler des gens autour de cette cause qui est l'inclusion, qui est la solidarité et qui est bien sûr la cause des personnes en situation de handicap. A travers notamment les Jeux Paralympiques on constate qu'il commence à y avoir un intérêt du public vis-à-vis du handicap et du sport. Les médias et les réseaux sociaux sont aussi au rendez-vous pour couvrir les évènements. Pour encore plus fédérer ça prendra encore du temps, mais petit à petit on s’aperçoit que les gens sont de plus en plus sensibles à ce combat ».

