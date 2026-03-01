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Municipales. À Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini réélu dès le premier tour


Manon Perelli et Julien Castelli le Dimanche 15 Mars 2026 à 20:35

Le maire sortant Jean-Christophe Angelini est réélu dès le premier tour des élections municipales ce dimanche soir à Porto-Vecchio. Le leader du PNC recueille 50,6 % des suffrages et devance nettement ses trois adversaires.



(Photo : Julien Castelli)
(Photo : Julien Castelli)
À Porto-Vecchio, le verdict des urnes est tombé dès le premier tour. Jean-Christophe Angelini, maire sortant et tête de liste « Pà PortiVechju », est réélu ce dimanche soir avec 50,6 % des suffrages, représentant 3723 voix.
 
Arrivé largement en tête, il distance son principal adversaire Georges Mela, qui obtient 29,25 % des voix, soit 2152  votants. L’ancien maire de la commune, qui avait dirigé la cité du sel entre 2005 et 2020, espérait reprendre le fauteuil qu’il avait perdu il y a six ans.
 
Derrière les deux principaux candidats, Vanina Chiarelli-Luzi, qui menait la liste « Paesu Vivu », recueille 13,17 % des suffrages (969 votants). La présidente de l’Office d’Équipement Hydraulique de la Corse portait une liste d’union entre Femu a Corsica et Core in Fronte.
 
Michel Chiocca, à la tête de la liste « Sempri Portivechju », obtient pour sa part 6,99 % des voix (514 votants). Soutenu par Mossa Palatina dans l’Extrême-Sud, il conduisait une liste réunissant « plusieurs nuances de la droite », axée notamment sur les enjeux économiques.
 
Avec ce résultat, Jean-Christophe Angelini conserve donc la mairie de Porto-Vecchio dès le premier tour, six ans après avoir mis fin à près de 90 ans de gestion de la droite dans la commune.
 
Lors du scrutin municipal de 2020, il était arrivé en tête du premier tour avec 44,49 % des suffrages, devant Georges Mela (40,09 %).
 




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