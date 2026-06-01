Pierre-Antoine Villanova : « Pour la première fois en France, une liaison maritime Corse-Continent utilisera du BioGNL »

Vous évoquez également la création d'un corridor vert entre la Corse et le continent. Où en est ce projet ?

Avec cette liaison Bastia-Marseille alimentée au BioGNL, nous franchissons déjà une étape importante. Notre ambition est désormais d'embarquer l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique dans cette démarche afin de décarboner toujours davantage cette ligne maritime. La transition écologique ne dépend pas uniquement du navire ou de son armateur. Elle nécessite l'engagement de tous les partenaires qui interviennent dans le transport maritime.



Les exigences environnementales européennes se renforcent. Comment les abordez-vous ?

Notre objectif est de réduire les émissions de CO₂ de manière durable. Cela passe bien sûr par l'évolution des navires, mais aussi par une réflexion plus large sur les flux de marchandises. À terme, nous aimerions transporter moins de fret sur certaines catégories de produits si la Corse parvient à développer davantage sa production locale, notamment dans le domaine agroalimentaire. Plus l'île produira ce qu'elle consomme, moins il sera nécessaire de transporter certaines marchandises et plus les émissions pourront diminuer. Tous ces sujets sont liés.



Dix ans après sa création, quel regard portez-vous sur le parcours de Corsica Linea ?

C'est avant tout beaucoup d'émotion. Lorsque l'entreprise a été créée, nombreux étaient ceux qui nous donnaient quelques mois d'existence seulement. Dix ans plus tard, nous sommes toujours là et nous avons accompli des choses que nous n'aurions jamais imaginées. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième employeur de marins français, nous avons créé 450 emplois de marins, nous sommes très engagés dans la transition environnementale et nous figurons parmi les compagnies maritimes européennes les mieux notées en matière de satisfaction client. L'entreprise a connu une progression remarquable. Ce que beaucoup ignorent également, c'est que près de la moitié de notre activité est aujourd'hui réalisée sur les lignes reliant la France et l'Afrique du Nord.



Dans ce contexte, quels sont les principaux défis qui attendent encore la compagnie ?

Nous faisons face à une concurrence très forte sur l'ensemble de la Méditerranée occidentale, notamment de la part des compagnies opérant sous pavillon italien. Cette situation existe sur les lignes corses mais aussi désormais sur les lignes vers l'Afrique du Nord. Nous continuons à défendre notre modèle et le pavillon français. Cela passe notamment par une meilleure régulation du transport maritime, qui nous paraît indispensable si l'on souhaite préserver à long terme un secteur maritime français compétitif et créateur d'emplois.