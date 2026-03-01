Élue à Morosaglia, Maria Guidicelli veut engager rapidement des actions « qui doivent se voir»

Cette élection a été marquée par une participation record puisque sur les 1 082 inscrits, 1 015 électeurs se sont rendus aux urnes, soit une participation record de 93,81% tandis que l’on ne relevait aucun bulletin blanc et seulement 7 votes nuls. Si Maria Guidicelli a fait le plein des voix à Morosaglia village avec 160 bulletins en sa faveur, contre 52 à Vincent Congetti, le score était beaucoup plus favorable au maire sortant sur le bureau de vote de Ponte-Leccia. En effet, Vincent Cognetti obtenait 419 voix et devançait sa concurrente de 44 voix, soit 375 bulletins en faveur de Maria Guidicelli ! C’est donc les électrices et les électeurs de Morosaglia village qui ont fait la différence dans cette élection en donnant 108 voix d’avance à Maria Guidicelli qui a été élue avec 535 voix contre 471 à Vincent Cognetti, soit 64 voix de mieux.





En 2020, Maria Guidicelli était deuxième sur la liste conduite par Jean-Michel de Meyer. Une liste qui perdait face au maire en place Vincent Cognetti de 39 voix. Cette fois donc, elle a réussi à renverser la tendance et à faire tomber une citadelle bien en place depuis 25 ans. Pourtant, les choses n’ont pas été aussi simples pour l’ancienne conseillère exécutive de Paul Giacobbi dans une campagne où certaines limites semblent avoir été franchies, rendant l’ambiance des plus compliquée dans le village. Certes, Maria Guidicelli n’a pas souhaité revenir sur cette campagne, relevant simplement que le scrutin « s’est déroulé dans une ambiance très courtoise et très respectueuse ». En revanche Cathy Cognetti-Turchini a dénoncé des pratiques « peu orthodoxes et des pressions mises sur les électeurs. Nos adversaires ont utilisé des arguments détestables contre nous. Quoi qu’il en soit, nous sommes aujourd’hui dans l’opposition avec nos trois élus. Une opposition à laquelle mon père na participera pas. Nous remercions notre équipe ainsi que celles et ceux qui nous ont soutenus durant cette campagne. C’est une grande fierté pour moi d’avoir eu cette jeunesse à mes côtés. Elle porte l’avenir que nous souhaitons construire pour notre village. Le respect ne s’achète pas. L’avenir nous le dira. Nous serons vigilants au sein du conseil municipal et nous veillerons surtout à ce que nos impôts ne montent pas en flèche ».





Maria Guidicelli a expliqué que ce scrutin a été très serré sur le bourg de Ponte-Leccia « où nous sommes arrivés sur un nombre de voix équivalent entre les deux listes. Je dois avouer que nous avons eu peur par moments. Heureusement que nous avions 108 voix sur nos adversaires au village de Morosaglia ! Et c’est là que nous avons fait al différence. Preuve en est que les habitants voulaient véritablement le changement. Sur Ponte-Leccia, l’électorat est différent. C’est un bourg en évolution permanente avec un électorat qui n’a pas forcément en tête l’histoire de la commune ou qui n’est pas dans l’état d’esprit d’un village. Et durant ce scrutin nous avons eu le sentiment qu’il y avait un flottement. C’était un moment intense durant le dépouillement ». La nouvelle mairesse de Morosaglia – Ponte-Leccia a tenu à remercier les électrices et les électeurs qui ont accordé leur confiance à sa liste. Elle souligne que cette campagne fut pour elle le moment privilégié pour rencontrer la population et échanger sur leurs difficultés ou les idées qu’ils avaient pour le développement de notre commune, et ils ont exprimé leurs espoirs. C’est cela qui m’a donné cette détermination, cette force ».





Comme l’a dit la nouvelle élue durant la campagne, de nombreuses actions ,« qui doivent se voir» seront engagées très rapidement,; « La population doit voir que nous mettons en place très vite un mode de fonctionnement différent au niveau des tâches quotidiennes mises en place par les élus, mais aussi par les employés municipaux ». Mais la première des choses à faire, sera de réaliser un audit sur l’état précis des finances de la commune, « c’est un point indispensable ».





Au-delà du quotidien, Maria Guidicelli a soutenu qu’elle serait très présente sur le terrain tant à Ponte-Leccia qu’à Morosaglia. « Mais je ne veux pas oublier les grands chantiers comme le PLU que je vais relancer dans les jours qui viennent pour le porter jusqu’à sa concrétisation dans au plus tard deux ans. Il y a eu un travail qui a déjà été fait et je ne veux pas le rayer d’un trait de plume. Il y aura d’ailleurs un gros travail de concertation autour de ce dossier ».

Le dossier de l’eau et de l’assainissement sera mené de front avec le dossier du PLU.

