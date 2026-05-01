Corbara Cultura fait vivre patrimoine et transmission autour de «Giovanni Danielli, médecin sous Louis XIII »

Pour cette saison 2026, les bénévoles ont choisi de développer une thématique autour de « Danielli, médecin sous Louis XIII », personnage mystérieux lié à l’histoire et à la mémoire orale du village. « Chaque année, on choisit un thème qui nous permet de faire vivre le patrimoine local à travers plusieurs événements », explique Inès Di Martino, présidente de l’association. « Tout ce que nous organisons pendant l’année sert aussi à faire vivre et financer le Son et Lumières de septembre».L’association ne cache pas les difficultés financières auxquelles elle doit faire face, notamment depuis la période du Covid et la baisse de certaines subventions. Malgré cela, Corbara Cultura a maintenu ses créations et continue d’animer le village hors saison touristique, fidèle à sa vocation première.« Le but de l’association au départ, c’était aussi d’animer Corbara pendant les périodes creuses, quand il n’y a plus l’effervescence estivale », rappellent les membres du bureau.



Un personnage entre mémoire locale et fiction





Au cœur de cette programmation 2026 se trouve donc Giovanni Danielli, personnage dont l’existence demeure entourée de nombreuses zones d’ombre. Une simple plaque apposée sur une maison du village évoque un « médecin de Louis XIII ». À partir de cette trace, les bénévoles ont entrepris des recherches historiques.

« Nous n’avons trouvé aucune source officielle confirmant qu’il ait réellement été médecin de Louis XIII », précise Anne-Marie, membre de l’association investie dans les recherches historiques. « Tout repose surtout sur la tradition orale et quelques éléments généalogiques. »

Selon les recherches menées, Giovanni Danielli serait né à Corbara à la fin du XVIe siècle, dans une famille originaire du Piémont. Son père aurait déjà exercé comme chirurgien-barbier. Après des études à Gênes, alors sous domination génoise, il aurait poursuivi sa vie en Italie sans jamais revenir au village.

Autour de cette figure historique partiellement documentée, Corbara Cultura construit un récit mêlant réalité et fiction pour son futur spectacle immersif.





Une dictée en français et en langue corse ce samedi



Premier rendez-vous de cette saison culturelle, la fameuse dictée organisée ce samedi 16 mai à l’École de Corbara.

L’événement propose chaque année deux textes distincts, une dictée en français et une dictée en corse, toutes deux inspirées de l’univers médical et historique développé cette année autour de Giovanni Danielli.

« Les gens ont souvent peur de la dictée et des fautes », sourient les organisatrices. « Pourtant l’ambiance est très conviviale et ouverte à tous ».

L’association souhaite avant tout proposer un moment de partage intergénérationnel. Des enfants, des enseignants et des adultes participent déjà régulièrement à cette initiative née il y a trois ans autour d’une dictée inspirée de Bernard Pivot.

Les meilleures copies sont récompensées par des ouvrages et des stylos offerts grâce à différents partenaires. Un goûter est également proposé pendant le temps des corrections.





Une journée autour des médecines alternatives le 7 juin



Autre temps fort de cette programmation, une journée consacrée aux médecines alternatives, aux pratiques énergétiques et aux savoirs de transmission, organisée le dimanche 7 juin à l’École de Corbara.

Cinq intervenants participeront à cette rencontre gratuite ouverte au public. Le pharmacien Pascal Cervoni autour des plantes médicinales corses, Carole Ferrandi pour le shiatsu, Anne Gouritin autour du Qi Gong, Sylvia Micaelli sur l’hypnose ericksonienne ainsi que Laetitia Dutto autour de différentes approches énergétiques.

Conférences le matin, ateliers pratiques l’après-midi. L’objectif affiché est de créer un dialogue entre savoirs anciens et approches contemporaines du bien-être.

« Ce sont des pratiques qui rejoignent parfois les médecines populaires d’autrefois », expliquent les membres de l’association. « Il y a une vraie réflexion autour des façons de prendre soin autrement ».





Un Son et Lumières renouvelé en septembre



Point d’orgue de cette saison, le spectacle Son et Lumières « Giovanni Danielli, médecin sous Louis XIII », programmé les 7 et 8 septembre prochains.

Pour cette XVIe édition, Corbara Cultura souhaite renouer avec une forme plus vivante et immersive, mêlant théâtre, chant, projections monumentales et participation de nombreux bénévoles locaux.

L’association pourra notamment compter sur la participation de chorales, de chanteurs de Balagne ainsi que sur l’aide bénévole de Claude Maury, ancien régisseur de l’Opéra de Paris, venu accompagner l’équipe dans la scénographie.

« On veut retrouver l’esprit des premiers spectacles, avec des tableaux vivants, des chanteurs, des voix, des habitants impliqués », souligne l’équipe.

Un défi artistique mais aussi financier pour cette structure associative qui continue de fonctionner grâce à l’engagement de ses bénévoles, aux repas thématiques organisés tout au long de l’année et au soutien fidèle de la commune.





Conférences et ateliers autour des médecines alternatives

Dimanche 7 juin 2026

De 9h à 16h30

École de Corbara

Entrée gratuite – repas sur réservation (12 €)

Son et Lumières « Danielli, médecin sous Louis XIII »

7 et 8 septembre 2026

Corbara

Renseignements : 06 14 17 10 23%2014%2017%2010%2023

