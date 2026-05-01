Des journalistes européens enquêtent sur la situation des herbiers de posidonie en Corse, en Sardaigne et dans les Baléares

Au cours des dernières années, des projets de coffres d’amarrage ont également émergé en Corse pour protéger la posidonie. Est-ce des installations que vous avez pu retrouver ailleurs au gré de votre enquête ?

Oui. Au départ, cela a été pas mal testé en Sardaigne et désormais cela se développe un peu partout. La Grèce vient notamment d'annoncer qu’elle allait en mettre en place. En Corse, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il y avait en projet d'en construire beaucoup. Et au final mis à part à Bonifacio et à Ajaccio, cela n’a pas abouti. En raison d’oppositions locales, les projets sont un petit peu restés dans les tiroirs pour l'instant.



Ces oppositions locales ont notamment été menées par les associations de défense de l'environnement. Est-ce que, comme ces dernières, vous avez pu émettre des doutes sur l'intérêt de ces équipements au fil de votre enquête ?

Sur le papier, ces coffres semblent être une bonne solution parce qu’ils permettent vraiment de limiter l'ancrage des bateaux et donc les effets sur la posidonie. Mais la crainte des opposants, que j’ai pu rencontrer par exemple à Ajaccio, c'est que ces coffres entrainent un effet rebond : certes on réduit un peu l'ancrage des yachts, mais s'il y en a davantage qui viennent, cela crée d'autres nuisances ailleurs sur l'environnement. Et puis, il y a aussi certaines craintes sur l'impact de ces bouées d'amarrage. Pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que ces équipements ont un impact environnemental. Souvent, ce sont des installations qui peuvent être enlevées assez facilement.



En Sardaigne ou dans les Baléares, avez-vous observé d’autres mécanismes dont la Corse pourrait s’inspirer pour mieux protéger la posidonie ?

Nous avons constaté que les mécanismes qui marchent et qui peuvent être prometteurs concernent surtout la prévention. Par exemple aux Baléares, il y a beaucoup plus de prévention même pour les petits bateaux de tourisme. Quand on loue une embarcation, il y a toujours une information sur où on peut jeter l’ancre, ce que sont les herbiers de posidonie, comment on fait pour les protéger… C'est un élément qui a une efficacité quand même assez importante et qui reste peu développé en Corse. Et puis il y a aussi l’aspect contrôle. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de pouvoir contrôler surtout les petites embarcations, parce que pour les yachts il y a toujours le système de GPS qui permet de les tracer. En Corse, en suivant des gardes-côtes qui passent leur journée à essayer de faire de la prévention en allant voir les bateaux qui mouillent au mauvais endroit, j’ai pu voir qu’ils dressent très rarement un procès-verbal parce que cela demande une logistique assez folle. Il faut avoir un flagrant délit pour qu’il puisse y avoir une condamnation derrière. Du coup ils passent leur temps à prévenir les personnes, leur expliquer qu'il faut mouiller plutôt dans le sable que dans les herbiers…

