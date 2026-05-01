Bastia - Marche à la mémpoire d'Armelle

Comme tous les ans, depuis maintenant 5 ans, l’Association Armelle
, présidée par Jean Mathieu Carnasciali se mobilise pour les enfants malades, en organisant une marche solidaire dans le centre ancien de la ville de Bastia à la mémoire d’Armelle CARNASCIALI, sa fille, qui aura lieu le dimanche 31 mai 2026
Inscription à partir de 9 heures place Saint Nicolas au Kiosque à musique
Départ de la place Saint Nicolas à 10 heures
Inscription 20€ (avec maillot offert), pour les adultes
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
C’est un rendez-vous incontournable pour soutenir les enfants malades et leurs familles.
Cette Association portée par Jean Mathieu CARNASCIALI, Président fondateur a été créée en mémoire de sa fille Armelle décédée il y a 10 ans.
Le parcours de 4 km sera le suivant :
DEPART : En face du kiosque à musique, côté café, de la place Saint Nicolas),
Aller : Rue Napoléon, rue des terrasses, rue St Jean, bd Gaudin, rue St Angelo, rue St Joseph,
Retour : rue Vezzani, descente de Ficaghjola, Aldilonda vieux port, quai martyrs, place St Nicolas.
FIN DE LA MARCHE
Ce parcours sera complétement fléché.
Merci de venir très nombreux pour un moment convivial et de partage.
La recette sera entièrement destinée aux enfants malades et à leurs familles.
L’association ARMELLE vient en aide moralement, administrativement et financièrement, aux enfants malades de la naissance à 21 ans, ainsi qu’à leurs familles