CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Isabelle Demoustier, propriétaire du parc de Saleccia 27/05/2026  Première édition d’A Fiera di a Trinità : Frassetu relance sa tradition les 30 et 31 mai 25/05/2026 Rallye Terre d'Aleria - Le Porto-Vecchiais Jean-Philippe Quilichini premier insulaire 25/05/2026 Un plongeur de 49 ans porté disparu dans le golfe de Sagone, les recherches suspendues pour la nuit 24/05/2026
Les brèves

Bastia - Marche à la mémpoire d'Armelle  25/05/2026

Bastia - Marche à la mémpoire d'Armelle
Comme tous les ans, depuis maintenant 5 ans, l’Association Armelle, présidée par Jean Mathieu Carnasciali se mobilise pour les enfants malades, en organisant une marche solidaire dans le centre ancien de la ville de Bastia à la mémoire d’Armelle CARNASCIALI, sa fille, qui aura lieu le dimanche 31 mai 2026
Inscription à partir de 9 heures place Saint Nicolas au Kiosque à musique
Départ de la place Saint Nicolas à 10 heures
Inscription 20€ (avec maillot offert), pour les adultes
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
 
C’est un rendez-vous incontournable pour soutenir les enfants malades et leurs familles.
 
Cette Association portée par Jean Mathieu CARNASCIALI, Président fondateur a été créée en mémoire de sa fille Armelle décédée il y a 10 ans.
 
Le parcours de 4 km sera le suivant :
DEPART : En face du kiosque à musique, côté café, de la place Saint Nicolas),
Aller : Rue Napoléon, rue des terrasses, rue St Jean, bd Gaudin, rue St Angelo, rue St Joseph,
 
Retour : rue Vezzani, descente de Ficaghjola, Aldilonda vieux port, quai martyrs, place St Nicolas.
FIN DE LA MARCHE
 
Ce parcours sera complétement fléché.
 
Merci de venir très nombreux pour un moment convivial et de partage.
La recette sera entièrement destinée aux enfants malades et à leurs familles.
L’association ARMELLE vient en aide moralement, administrativement et financièrement, aux enfants malades de la naissance à 21 ans, ainsi qu’à leurs familles

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos