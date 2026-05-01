Marche solidaire à Bastia : l'association Armelle se mobilise pour les enfants malades le 31 mai

L'Association Armelle porte le prénom de la fille de Jean-Mathieu Carnasciali, disparue il y a dix ans d'un cancer. "Quand ma fille est morte, j'avais organisé une soirée et ça m'avait coûté beaucoup d'argent", raconte-t-il. De cette expérience est née la volonté d'aider les autres. L'association accompagne les enfants malades de 0 à 21 ans, quelle que soit leur pathologie, et leurs familles, exclusivement par un soutien financier. "Je ne demande pas les revenus des parents. Mon principe c'est que ceux qui m'appellent sont vraiment dans le besoin." Des virements bancaires ou des aides en espèces selon les situations, sans condition de ressources. "Jamais depuis qu'on fait ça, quelqu'un m'a fait marron. Jamais."
Un soutien qui va au-delà des familles
L'association intervient également auprès du service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Toga. Jean-Mathieu Carnasciali achète régulièrement du matériel éducatif, crayons de couleur, pâte à modeler, pour les enfants pris en charge à l'hôpital de jour. "Malheureusement, l'hôpital n'a pas le budget. Ça ne s'arrête pas qu'à quelqu'un qui est malade. Quand je peux aider, je le fais." En 2025, l'association a accompagné 12 familles et financé du matériel pour ce service.
Une marche de 4 km pour une grande cause
Lancée il y a cinq ans, la marche solidaire est devenue le rendez-vous phare de l'association. Le parcours d'environ 4 km part de la Place Saint-Nicolas et revient par le bord de mer. L'inscription est fixée à 20 euros et inclut un t-shirt et une bouteille d'eau. Chaque année, entre 200 et 400 personnes participent selon la météo. Certains achètent leur billet sans marcher, par pur soutien. "Quand j'ai vendu 400 tickets, il n'y a eu que 200 marcheurs.." Cette année, un stand sera également présent au kiosque de la Place Saint-Nicolas pour la vente d'un CD réalisé par un chanteur français qui a composé une chanson en hommage à Armelle, proposé à 15 euros.
"Quand ça touche les gosses, il y a toujours quelqu'un qui vient"
Pour Jean-Mathieu Carnasciali, le message aux Bastiais est simple. "Vous savez, quand il s'agit des enfants, le Bastiais est très généreux. Dès que ça touche les gosses, il y a toujours quelqu'un qui vient." Plus qu'une marche, c'est aussi un moyen de faire connaître l'association. "Les gens savent que quand ils ont besoin, on est là."
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