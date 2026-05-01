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A màghjina - Sciuma d’Aiacciu


le Samedi 16 Mai 2026 à 07:36

Sur la rive sud du golfe d’Ajaccio, la mer vient se briser avec force sur les chaos rocheux sculptés par le vent et les embruns. Entre les bloc aux teintes chaudes et l’horizon, dominé par les reliefs du golfe, le paysage offre l’un de ces décors typiques de la côte insulaire, sauvage et lumineux, où la Méditerranée change de visage au gré du vent et de la houle.
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