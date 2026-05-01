U tempu in Corsica
Le temps s'annonce souvent ensoleillé mais venté. Sur l'ouest de la Corse, les averses sont encore fréquentes et le vent d'ouest se renforce jusqu'à 80/90 km/h aux ewtrémités de l'île. Les maximales restent toujours bien fraîches pour la saison et ne dépassent les 20 °C÷
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