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U tempu in Corsica


le Samedi 16 Mai 2026 à 07:02

Le temps s'annonce souvent ensoleillé mais venté. Sur l'ouest de la Corse, les averses sont encore fréquentes et le vent d'ouest se renforce jusqu'à 80/90 km/h aux ewtrémités de l'île. Les maximales restent toujours bien fraîches pour la saison et ne dépassent les 20 °C÷
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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