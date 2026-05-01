« Les Oubliés » : les sculptures engagées de Cyril Maccioni s’exposent à Porticcio

C’est alors qu’il découvre les matériaux composites, composés de résine et de fibre de verre, à la fois légers et extrêmement résistants. « Je cherchais la façon de réaliser des œuvres de grande taille en travaillant seul, sans aide extérieure », explique-t-il. « Les composites m’ont permis cette autonomie. »



De cette bascule naît une œuvre charnière : une pomme, puis un taureau. Ce dernier, vendu lors d’une exposition à Ajaccio alors que les autres pièces restent sans acquéreur, agit comme un déclencheur. « C’est cette pièce qui a lancé ma carrière », reconnaît-il aujourd’hui.



À partir de là, la trajectoire s’accélère. Une série d’œuvres animalières noires présentée à Bonifacio et Porto-Vecchio rencontre un succès notable, ouvrant la voie à une reconnaissance plus large. Les galeries nationales s’y intéressent, jusqu’à une intégration dans une galerie parisienne du Marais. Une étape décisive, qui marque le passage d’un rayonnement insulaire à une visibilité nationale.



« Les Oubliés » : la rouille comme mémoire du temps



Chez Cyril Maccioni, l’animal n’est jamais un motif décoratif. « L’idée avec les animaux a toujours été de sensibiliser le public au sujet des animaux maltraités ou en voie d’extinction », affirme-t-il. Cette intention se matérialise parfois dans une absence volontaire : celle des yeux, retirés comme un geste de bascule. « Mes animaux ont sacrifié leurs yeux afin d’exhorter les humains à l’acuité visuelle », dit-il, inversant le rapport du regard entre l’homme et l’animal.



Avec cette nouvelle série, l’artiste franchit une étape supplémentaire dans sa recherche esthétique. La finition métallique oxydée devient le cœur du projet. Longtemps expérimentée en atelier, elle repose sur un travail précis de la rouille et de ses variations. « Il y a plusieurs niveaux d’oxydation, et c’est ce qui permet de créer un panel très riche autour de la matière », explique-t-il.