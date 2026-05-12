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Le Sporting et Reginald Ray : c'est fini
12/05/2026
Dumè Guidi et Christophe Vincent quittent le Sporting Club de Bastia
12/05/2026
Bastia : la circulation interrompue après un accident dans le mini tunnel Noguès
12/05/2026
En six mois, trois librairies ont fermé leurs portes à Porto-Vecchio
11/05/2026
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Brèves
Les brèves
Fête de Saint-Pancrace à la chapelle de Monserrato à Bastia
12/05/2026
La traditionnelle fête de saint Pancrace sera célébrée ce mardi 12 mai à la chapelle de Monserrato de Bastia.
Messe traditionnelle à 18h30, chantée par l'archiconfrérie Saint-Joseph, et suivie de la procession
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Les brèves
12/05/2026 11:01
Fête de Saint-Pancrace à la chapelle de Monserrato à Bastia
11/05/2026 19:52
Le Gallia Lucciana sacré champion de Corse U14 Régional
11/05/2026 19:35
La LDH aux côtés des salarié·e·s de l'ADMR
10/05/2026 20:30
FO : soutien aux salariés de l’ADMR de la Corse-du-Sud
08/05/2026 19:31
Bastia : concert de Maîtrise de Reims à la Cathédrale Sainte-Marie
07/05/2026 16:28
Rallye découverte du Club Soroptimist de Bastia
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