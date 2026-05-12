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Les brèves

Fête de Saint-Pancrace à la chapelle de Monserrato à Bastia  12/05/2026

La traditionnelle fête de saint Pancrace sera célébrée ce mardi 12 mai à la chapelle de Monserrato de Bastia.
Messe traditionnelle à 18h30, chantée par l'archiconfrérie Saint-Joseph, et suivie de la procession

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