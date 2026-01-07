Bonifacio s’est réapproprié le port de Cavallo, l’ancien gestionnaire conteste

La SPC a formé un recours



Ne pas avoir été accueilli par un membre de la Société du port de Cavallo laisse « un petit regret » au maire de Bonifacio, qui préfère malgré tout positiver : « On a récupéré les clés de la capitainerie. » Et en ces temps caniculaires, la SPC avait eu l’élégance, ce vendredi matin, de mettre de l’eau en bouteille à la disposition de la délégation municipale. Et alors que celle-ci s’apprêtait à retourner sur le « Continent » bonifacien, le président de la SPC, François Colonna Cesari Della Rocca, a fait une apparition. « Nous rendons les armes sans combattre, a-t-il lancé placidement aux élus. Mais nous faisons confiance en l’état de droit. » Autrement dit, c’est à la justice qu’il appartiendra désormais de trancher. Il y a deux jours, l’ancien gestionnaire s’est ému, dans un communiqué envoyé à la presse, « de la décision unilatérale de la commune de Bonifacio de reprendre l’exploitation du port à compter du 26 juin 2026 (…). Cette décision intervient alors même qu’un recours au fond demeure pendant devant le tribunal administratif de Bastia concernant la date de fin de la concession et qu’aucune décision de justice n’est venue, à ce jour, trancher définitivement cette question. » En effet, la SPC situe la date de fin de concession « au plus tôt au 1er juin 2028 ». Jean-Charles Orsucci estime que le temps de reprendre en main les affaires du port devait prévaloir sur le temps judiciaire : « Le port est un outil qui aurait dû rester public », se justifie-t-il, avant de conclure : « Je suis sûr de mon bon droit. »



(*) Une dérogation dans l’arrêté municipal de fermeture du port autorise néanmoins les bateaux à accoster sur un demi-ponton, pour éviter que l’île soit coupée du monde.