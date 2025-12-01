À Bonifacio, le Plan local d’urbanisme adopté à l’insatisfaction quasi générale des élus

Au total, les zones agricoles représentent 37 % du territoire bonifacien, qui s’ajoutent aux 60 % de zones naturelles. Soit 97 % de surfaces où aucune construction ne sera rendue possible par le PLU. Il reste donc 3 % de zones urbaines. Dans ces 3 %, il y en a 2,70 % qui sont déjà urbanisées. L’élu bonifacien Denis Lopez termine le calcul : « On va donc laisser 0,3 % à nos enfants ! Empêcher un Bonifacien de pouvoir construire sa maison sur le Piale, pour moi c’est un échec. » « Ce n’est pas mon échec, lui a répondu Jean-Charles Orsucci. C’est l’échec du législateur, qui applique la loi de la même manière à Bonifacio, à Porto-Vecchio, à Quimper ou à Dunkerque. » Alain Di Meglio n’est pas sur la même longueur d’ondes : « Ce PLU, je vais le voter assez volontiers, a annoncé l’adjoint au patrimoine. Oui, il convient d’être lucide pour autoriser un Bonifacien de faire un appartement dans son garage. Mais l’urbanisation, c’est un processus dont j’ai très peur. Si Cavallo est devenue ce symbole de ce qu’on ne voulait pas faire, c’est peut-être parce que Cavallo n’était pas une bonne chose. Là, il y aura zéro constructibilité sur Cavallo, hormis pour du logement saisonnier, et c’est une bonne chose. »



"Il y a de fortes chances que je propose une révision de ce PLU"



Le PLU offrira par ailleurs des perspectives de constructibilité dans les hameaux bonifaciens, renforcera la zone économique de Musella et pourra permettre la réalisation d’un pôle nautique à Sant’Amanza. Mais à l’heure de peser le pour et le contre, c’est la douche froide pour Jean-Charles Orsucci, au regret de présenter « un document qui est encore pire que celui proposé il y a quatorze mois, lors de l’arrêt du PLU ». Cette dernière mouture du PLU a pourtant été approuvée à l’unanimité des élus bonifaciens car, en Corse, à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation sera interdite par la loi ZAN, « pour toute commune ou établissement public de coopération intercommunale ne disposant pas d’un plan local d’urbanisme ». En mars dernier, le député de Haute-Corse François-Xavier Ceccoli avait déposé un amendement à l’Assemblée nationale pour repousser de cinq ans cette échéance. En vain, puisque l’amendement a été rejeté.



Ce nouveau PLU bonifacien sera transmis dans les jours qui viennent à l’autorité administrative compétente de l’État, qui exercera son contrôle de légalité. Si l’Etat ne trouve plus rien à redire, le PLU deviendra exécutoire en janvier. Mais, prévient Jean-Charles Orsucci, il faudra ensuite « le mettre en adéquation avec le SCOT », le Schéma de cohérence territorial sur lequel travail la communauté de communes du Sud Corse. Au-delà de cette mise à jour, conclut le maire, « il y a de fortes chances que je propose une révision du PLU, car ce document je le considère comme étant a minima. Il nous appartiendra peut-être, derrière, de prendre des risques politiques. »