Municipales - À Bastia, Sacha Bastelica veut « changer les choses »

(Photos Gérard Baldocchi)

Fort de son score à la dernière élection législative (1 327 voix sur Bastia), mais aussi de sa présence régulière dans les médias insulaires et sur les réseaux sociaux, Sacha Bastelica, entouré pour ce premier tour des municipales de plusieurs mouvements de gauche, entend bien peser au soir du premier tour du scrutin et se maintenir au second, voire aller jusqu’à la victoire finale. C’est au son de la chanson et hymne de son parti, spécialement composée pour ces élections municipales des 15 et 22 mars, que le candidat de gauche a mené de front son meeting d’avant premier tour.« Si vous êtes ici avec nous, c’est que vous aspirez à des jours heureux !.. Qui ne sont pas une promesse vague. » Devant un peu moins d’une centaine de personnes, Sacha Bastelica n’a pas hésité à utiliser les références du Conseil National de la Résistance pour motiver ses troupes : « Il faut que le printemps se lève ! » Le leitmotiv de Via Citadina est clair : « Ce que vous demandent les gens, c’est de changer les choses ! »Et pour Via Citadina, pour que cela change, il faut mettre fin à certaines pratiques : « La réalité qui se cache derrière les grands discours, c’est le cumul des mandats, des postes pour des proches et le clientélisme » n’a pas hésité à prononcer à l’attention de ses adversaires Carla Vinciguerra numéro 2 de la liste. Quant à Sacha Bastelica, en face de lui : « Ce n’est pas une force idéologique mais une force clientéliste. » et : « des prétentieux qui pensent qu’il suffit d’abreuver d’argent une campagne pour gagner » ou encore : « des rageux qui parlent de grand remplacement ».Avec sa candidature, Sacha Bastelica entend ouvrir une nouvelle voie. Celle de la justice sociale. L’occasion d’évoquer le constat qu'il fait de la municipalité sortante : « raréfaction des logements, augmentation des prix des loyers, transformation des quartiers en zones dortoirs. » Mais aussi de proposer devant son public ses remèdes : moratoire sur les Airbnb, construction et rénovation de logements sociaux.