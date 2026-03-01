Barbaghju : une journée de formation pour renforcer la résilience locale

Onze stagiaires - membres de la réserve communale et habitants - ont ainsi suivi la formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). Cette initiative, validée par la gouvernance et la direction du SIS 2B, vise à développer la culture du risque et à renforcer la capacité d’intervention des citoyens face aux situations d’urgence. La formation a été dispensée bénévolement par deux formateurs sapeurs-pompiers, Alex Pinna et Vincent Hamon, dont le professionnalisme et la pédagogie ont été particulièrement appréciés par les participants.





Des acteurs mobilisés autour de la sécurité civile

La journée a débuté par des mots de bienvenue prononcés par Jean-Claude Cecchini, chef d’équipe de la réserve communale, et par le lieutenant-colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes du SIS 2B et président de l’Union départementale des personnels du SIS 2B, qui supervisait l’action. Parmi les stagiaires figurait également Martine Fratani, première adjointe au maire de Barbaghju, représentant le maire Etienne Marchetti.





Des remerciements appuyés de la municipalité

Au nom de la commune, Martine Fratani a tenu à remercier le SIS 2B pour cette initiative, soulignant que cette formation gratuite a permis à onze habitants d’acquérir des gestes essentiels de premiers secours. Elle a salué l’engagement, la pédagogie et la disponibilité des deux formateurs, tout en estimant que cette action contribue concrètement à renforcer la sécurité et la solidarité au sein de la commune.





Un exercice de prévention des feux de forêt

Parallèlement à la formation PSC1, un exercice consacré à la prévention des incendies de forêt a été organisé à destination des nouvelles recrues de la réserve communale de sécurité civile. Animée par le chef d’équipe de la réserve avec l’appui d’un drone, cette formation pratique comprenait plusieurs modules correspondant aux missions des réservistes : transmission radio, cartographie, sécurité des personnels, mise en œuvre des moyens de première intervention sur feu naissant et transmission de l’alerte au CODIS 2B.





Une initiative unanimement saluée

Au terme de cette journée, participants comme encadrants ont salué la qualité et l’utilité des formations proposées. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans la volonté du SIS 2B de renforcer la résilience des populations et des territoires face aux risques majeurs, tout en valorisant l’engagement citoyen au service de la sécurité collective.