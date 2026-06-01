CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Léa Gordon, créatrice de robes de mariée 24/06/2026 « Permis de détruire », le nouveau film d’Eric Fraticelli, en avant-première dans les salles corses 17/06/2026 Ajaccio - Lumière sur la 18e édition du festival Racines de Ciel 17/06/2026 Des as du volant à la rencontre de jeunes Porto-Vecchiais 17/06/2026
Les brèves

Bastia – Grand loto solidaire  17/06/2026

L’Association « Mission blouses blanches », portée par des étudiants infirmiers de 2º année de l'IFSI de Bastia, organise, le 19 juin à 19 heures à la salle des fêtes de Biguglia, un grand loto pour financer un projet concret : partir en stage à l'étranger pour mettre leurs compétences au service de territoires où les besoins en soins sont importants.
 
De nombreux lots sont à gagner (télé, nuit d’hôtel, électroménager…)
 
Venez tenter votre chance et soutenir une belle cause
 
Renseignements par SMS : 06.15.69.15.73

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos