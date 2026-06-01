Bastia – Grand loto solidaire

L’Association « Mission blouses blanches », portée par des étudiants infirmiers de 2º année de l'IFSI de Bastia, organise, le 19 juin à 19 heures à la salle des fêtes de Biguglia, un grand loto pour financer un projet concret : partir en stage à l'étranger pour mettre leurs compétences au service de territoires où les besoins en soins sont importants.



De nombreux lots sont à gagner (télé, nuit d’hôtel, électroménager…)



Venez tenter votre chance et soutenir une belle cause



Renseignements par SMS : 06.15.69.15.73