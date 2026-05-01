L'AC Ajaccio ouvre une boutique éphémère au coeur de la Citadelle Miollis

C’est une « une étape importante dans la reconstruction de l’AC Ajaccio ». Depuis le 7 mai dernier, le club a ouvert une boutique éphémère au cœur de la Citadelle Miollis, près de la Guinguette.
Un lieu symbolique pour l’ACA, qui entend renouer avec ses supporters au cœur de la ville durant toute la saison estivale. Ce nouveau lieu biancu è rossu proposera ainsi durant tout l’été les produits officiels du club ajaccien à l’instar de maillots, shorts, survêtements, ballons, écharpes, fanions, casquettes, articles pour enfants et de nombreux autres produits dérivés.
Un lieu symbolique pour l’ACA, qui entend renouer avec ses supporters au cœur de la ville durant toute la saison estivale. Ce nouveau lieu biancu è rossu proposera ainsi durant tout l’été les produits officiels du club ajaccien à l’instar de maillots, shorts, survêtements, ballons, écharpes, fanions, casquettes, articles pour enfants et de nombreux autres produits dérivés.
Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le club évoquait « un jour à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de (sa) renaissance », saluant un retour « dans un lieu historique, sacré et vivant ».
À l’occasion de l’inauguration, le 7 mai dernier, dirigeants, membres du staff, joueurs et de nombreux supporters avaient fait le déplacement, tandis que l’abbé Frédéric Constant, est venu bénir ce nouveau lieu dédié au club ajaccien.
La boutique éphémère sera ouverte tout l’été, du mardi au samedi, de 10h30 à 18h.
À l’occasion de l’inauguration, le 7 mai dernier, dirigeants, membres du staff, joueurs et de nombreux supporters avaient fait le déplacement, tandis que l’abbé Frédéric Constant, est venu bénir ce nouveau lieu dédié au club ajaccien.
La boutique éphémère sera ouverte tout l’été, du mardi au samedi, de 10h30 à 18h.
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