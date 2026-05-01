L'AC Ajaccio ouvre une boutique éphémère au coeur de la Citadelle Miollis

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le club évoquait « un jour à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de (sa) renaissance », saluant un retour « dans un lieu historique, sacré et vivant ».



À l’occasion de l’inauguration, le 7 mai dernier, dirigeants, membres du staff, joueurs et de nombreux supporters avaient fait le déplacement, tandis que l’abbé Frédéric Constant, est venu bénir ce nouveau lieu dédié au club ajaccien.



La boutique éphémère sera ouverte tout l’été, du mardi au samedi, de 10h30 à 18h.

