Casa Conti - Ange Leccia procéderont vernissage de l’exposition Chorégraphie pour une maison. Hommage à Sophie Vigourous,
le samedi 30 mai de 16 à 20 heures à Oletta.
Sous le commissariat de L140, Isabelle Bernini et Mélissa Epaminondi, l'exposition réunit les œuvres de Louidgi Beltrame, Tim Eitel, Anne-Charlotte Finel, Perrine Lacroix, Seulgi Lee, Jinyong Lian, Noé Soulier – Cndc Angers, Sophie Whettnall.
Dans le cadre de l’exposition, Noé Soulier - Cndc Angers est invité à réaliser la performance Passages
le mercre
di 24 juin 2026 à 17h et à 19h.
Merci de RSVP votre place par mail : casacontiangeleccia@gmail.com