CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Marc Serra, commerçant historique de Propriano 20/05/2026 Hantavirus à Tristan da Cunha : "Prudence" pour l'unique habitante française originaire de Corse 15/05/2026 Collège Orabona de Calvi : un prix national et trois labels eTwinning pour les élèves 15/05/2026 Football : Tournoi U13 Sud FC - Saint-Julien et Ghisonaccia victorieux 14/05/2026
Les brèves

Oletta : Chorégraphie pour une maison. Hommage à Sophie Vigourous à la Casa Conti - Ange Leccia  15/05/2026

Casa Conti - Ange Leccia procéderont vernissage de l’exposition Chorégraphie pour une maison. Hommage à Sophie Vigourous, le samedi 30 mai de 16 à 20 heures à Oletta.
Sous le commissariat de L140, Isabelle Bernini et Mélissa Epaminondi, l'exposition réunit les œuvres de Louidgi Beltrame, Tim Eitel, Anne-Charlotte Finel, Perrine Lacroix, Seulgi Lee, Jinyong Lian, Noé Soulier – Cndc Angers, Sophie Whettnall.
Dans le cadre de l’exposition, Noé Soulier - Cndc Angers est invité à réaliser la performance Passages le mercredi 24 juin 2026 à 17h et à 19h. 
Merci de RSVP votre place par mail : casacontiangeleccia@gmail.com  

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos