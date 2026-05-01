Spaziu Pascale Paoli : Quinta festa di l'incisione

La fête de l'estampe débute lundi 18 mai 2026 au Spaziu Pascale Paoli à l' île-rousse. Le vernissage de la Quinta festa di l'incisione qui aura lieu lundi 18 mai à 18 heures. L'exposition aura lieu à L'île-Rousse toute la semaine (du 18 au 23 mai) et partira le dimanche vers Sainte Lucie de Tallano (du 26 au 29 mai). On pourra découvrir de talentueux artistes qui utilisent la gravure comme médium (eaux-fortes, sérigraphies, linogravure...). Une nouvelle génération de graveurs sera représentée cette année : Yann Leborgne, Eric Static,Alex Corkish...

Une exposition est axée sur le thème de Gravures, revues et poésies, la publication de l'Academia di Vagabondi, 12 Erculu, en avant-première avec un texte de Gilles Zerlini et les gravures de Toni Casalonga, la revue Drozo entièrement réalisée en sérigraphie, la revue Docks ainsi que des livres illustrés par des gravures Le cantiques des cantiques et un bain de paroles aux bermudes ...

Alex Corkish animera un atelier Gravure sur Tetrapak le mercredi 20 mai (inscriptions obligatoire 0671812384)

La conférence sur Escher, une gravure lumineuse prévue initialement le mardi se déroulera le VENDREDI 22 mai à la Casa Salvini à 17 heures.

Toutes les activités sont gratuites.