Rallye Terre d'Aleria - Le Porto-Vecchiais Jean-Philippe Quilichini premier insulaire

En ce samedi 23 mai s'est achevé le rallye Terre d'Aleria comptant pour le championnat de France des rallyes sur terre. Pour cette quatrième version sur la Plaine Orientale, la cinquantaine d'équipages en lice devaient affronter 132 kilomètres de spéciales répartis en dix tronçons chronométrés. Au terme de cette manche insulaire c'est Sarah Rumeau sur la Soda qui s'est imposée devant l'autre Skoda de Matthieu Margaillan et la Hyundai de Quentin Ribaud.



Au pied de ce podium on retrouve le pilote porto-vecchiais Jean-Philippe Quilichini associé à l'expérimenté FX Buresi. Un duo qui n'a que rarement quitté le top 10 des spéciales depuis le coup d'envoi du rallye. Une quatrième place d'autant plus méritoire que le pilote de la Skoda n'avait plus été en rallye depuis un an. Une quatrième place assortie de celle de premier insulaire.





Un beau retour sur le devant de la scène nationale que Jean-Philippe Quilichini a commenté: ""On a pris le rallye avec beaucoup d'humilité, on savait que cela était un morceau avec des spéciales longues, avec du rapide, du cassé. C'était un peu le Kenya. Nous avons adopté une stratégie, qui était de mettre un rythme rapide sans faire d'erreurs avec l'objectif de reprendre de la vitesse après un an sans rallye et surtout arriver au bout. Cela s'est avéré payant et nous sommes très heureux de terminer à la quatrième place et premier insulaire. C'est d'autant plus satisfaisant que c'était notre première participation à ce Terre d'Aleria. Le podium de cette manche du championnat de France nous l'avons laissé filer et nous avons préféré assurer cette quatrième place".