Tennis : plus de 200 joueurs réunis à Lucciana pour les championnats de Corse 2026

Parmi les performances marquantes, le TC Miomo s’est particulièrement illustré avec plusieurs titres, notamment ceux de Georges Labadie chez les 80 ans, Jacques Bindinelli chez les 75 ans, Michel Melin chez les 55 ans, Frédéric Sanian chez les 50 ans ou encore Maxime Massa en 4e série messieurs.
Le TC Costa Verde a également réalisé un week-end solide avec les sacres de Marie-Laure Poletti chez les 70 ans, Elena Poletti en 40 ans dames puis en 3e série dames, ainsi que Lisandru Rodriguez en 2nde série messieurs au terme d’une finale accrochée face à Jules Gally.
Chez les jeunes, plusieurs finales ont offert de belles oppositions. Emma Roulin, du TC Costa Verde, s’est imposée dans la catégorie 17/18 ans filles avant de remporter également le titre en 4e série dames. Esteban Morelli (TC Lucciana) a décroché le titre chez les 15/16 ans garçons tandis que Théo Testa (TC Lucciana) s’est imposé chez les 13/14 ans après une finale disputée en trois manches face à Yanis Perie.
En 2nde série messieurs, considérée comme l’épreuve phare du week-end, Lisandru Rodriguez (TC Costa Verde) a pris le meilleur sur Jules Gally (ASPTT Ajaccio) en trois sets : 6/1, 1/6, 7/5.
Du côté des clubs, l’ASPTT Ajaccio, le TC Lucciana, le TC Miomo, le TC Costa Verde ou encore le TC Folelli ont régulièrement placé des joueurs en finale tout au long du week-end.
Les plus jeunes ont également été mis à l’honneur avec les épreuves Galaxie et Giru Rossu, organisées pour les catégories 7/10 ans. Chez les filles en Galaxie Vert, Lola Josephine Albertini (TC Île-Rousse) s’est imposée tandis que Serenu Giudicelli (TC Costa Verde) a remporté le tableau garçons Galaxie Orange.
Le TC Costa Verde a également réalisé un week-end solide avec les sacres de Marie-Laure Poletti chez les 70 ans, Elena Poletti en 40 ans dames puis en 3e série dames, ainsi que Lisandru Rodriguez en 2nde série messieurs au terme d’une finale accrochée face à Jules Gally.
Chez les jeunes, plusieurs finales ont offert de belles oppositions. Emma Roulin, du TC Costa Verde, s’est imposée dans la catégorie 17/18 ans filles avant de remporter également le titre en 4e série dames. Esteban Morelli (TC Lucciana) a décroché le titre chez les 15/16 ans garçons tandis que Théo Testa (TC Lucciana) s’est imposé chez les 13/14 ans après une finale disputée en trois manches face à Yanis Perie.
En 2nde série messieurs, considérée comme l’épreuve phare du week-end, Lisandru Rodriguez (TC Costa Verde) a pris le meilleur sur Jules Gally (ASPTT Ajaccio) en trois sets : 6/1, 1/6, 7/5.
Du côté des clubs, l’ASPTT Ajaccio, le TC Lucciana, le TC Miomo, le TC Costa Verde ou encore le TC Folelli ont régulièrement placé des joueurs en finale tout au long du week-end.
Les plus jeunes ont également été mis à l’honneur avec les épreuves Galaxie et Giru Rossu, organisées pour les catégories 7/10 ans. Chez les filles en Galaxie Vert, Lola Josephine Albertini (TC Île-Rousse) s’est imposée tandis que Serenu Giudicelli (TC Costa Verde) a remporté le tableau garçons Galaxie Orange.
Le palmarès 2026
2nde série messieurs : Lisandru Rodriguez (TC Costa Verde)
2nde série dames : Lola Tremellat (TC Costa Verde)
2nde série dames : Lola Tremellat (TC Costa Verde)
3e série messieurs : Benjamin Roncoli (TC Lucciana)
3e série dames : Elena Poletti (TC Costa Verde)4e série messieurs : Maxime Massa (TC Miomo)
4e série dames : Emma Roulin (TC Costa Verde)
50 ans messieurs : Frédéric Sanian (TC Miomo)
45 ans messieurs : Gilles Santoni (TC Spelunca Liamone)
40 ans messieurs : Gilles Ponzevera (ASPTT Ajaccio)
35 ans messieurs : Laurent Luciani (TC Folelli)
17/18 ans garçons : Pacal Piani (ASPTT Ajaccio)
15/16 ans garçons : Esteban Morelli (TC Lucciana)
13/14 ans garçons : Théo Testa (TC Lucciana)
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