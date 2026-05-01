Tennis : plus de 200 joueurs réunis à Lucciana pour les championnats de Corse 2026

La rédaction le Lundi 25 Mai 2026 à 20:23

Le centre technique de la Ligue corse de tennis, à Lucciana, a accueilli tout au long du week-end de Pentecôte les championnats de Corse 2026. Des catégories jeunes aux vétérans, plusieurs dizaines de finales se sont disputées, malgré les fortes chaleurs du moment, sur un rythme soutenu, avec des représentants venus de toute l’île