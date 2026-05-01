Fin des recherches après la disparition d’un plongeur dans le golfe de Sagone

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS MED) en Corse avait été alerté ce dimanche 24 mai vers 14 heures de la disparition d’un plongeur dans le golfe de Sagone. D’importantes opérations de recherche avaient alors été engagées jusqu’à la tombée de la nuit, mobilisant différents moyens aériens et nautiques ainsi que des équipes de plongeurs spécialisés.

Suspendues dimanche soir, les recherches ont repris ce lundi dès 7 heures dans le secteur de la disparition.

Sous la coordination du CROSS MED, plusieurs moyens ont été engagés : l’hélicoptère Choucas de la section aérienne de la gendarmerie de Corse-du-Sud, la vedette SNS 150 A Madunuccia et le semi-rigide SNS 7-007 de la station SNSM d’Ajaccio, ainsi que l’embarcation G2155 de la brigade nautique côtière d’Ajaccio équipée d’un drone sous-marin.

Malgré ces nouvelles opérations menées dans la matinée, le plongeur disparu n’a pas pu être relocalisé. Le préfet maritime de la Méditerranée a donc décidé de mettre fin aux recherches par moyens dirigés à 11 heures.

Les investigations judiciaires sont désormais conduites par la gendarmerie de Corse-du-Sud.

