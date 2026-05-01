Les gestes qui sauvent au cœur d’une nouvelle formation à Corbara

Pour cette journée placée sous le signe de l’engagement citoyen, les participants ont retrouvé avec enthousiasme deux formateurs expérimentés : le lieutenant Fabrice Agati, adjoint au chef de centre de Belgodère, et son collègue l’adjudant-chef Stefanu Aldobrandi. Dépêchés sur place pour assurer cette formation PSC1 (Premiers Secours Citoyens), les deux sapeurs-pompiers ont transmis avec pédagogie et dynamisme les réflexes essentiels qui peuvent sauver des vies.

Au programme : apprentissage de la position latérale de sécurité, désobstruction des voies aériennes, réanimation cardiopulmonaire, utilisation du défibrillateur externe automatique et bien d’autres gestes de premiers secours. Entre démonstrations pratiques et mises en situation, chacun a pu acquérir les bons réflexes face à une urgence.

La journée a également laissé place à un moment de partage et de convivialité avant une reprise studieuse des ateliers dans l’après-midi.

Cette nouvelle action, initiée par la municipalité et la réserve communale de Corbara, s’est achevée sur une note de satisfaction générale. Une mobilisation rendue possible grâce au soutien du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, de l’UDPSIS 2B et du réseau des amicales des sapeurs-pompiers de Haute-Corse, tous engagés dans la sensibilisation des réservistes communaux et populations aux gestes qui sauvent.

Des remerciements ont été adressés par les organisateurs à la gouvernance du SIS 2B et à l’ensemble des intervenants qui ont permis la réussite de cette belle initiative qui renforce la résilience des territoires et populations de cette commune et plus largement du Cismonte.