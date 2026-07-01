Olivier Pantaloni à Nice : "je suis là pour construire"

"Ma mission sera de faire en sorte que l'OGC Nice ne vive pas une seconde année aussi pénible que celle que la saison passée", a précisé Pantaloni, qui s'est révélé avec l'ACA et qui a confirmé à Lorient.

En Bretagne, il a refusé une prolongation, "une question de confiance réciproque", a-t-il expliqué. "Une clause contractuelle me laissait douter de la confiance qu'on pouvait m'accorder après deux ans au FC Lorient. Je suis très attaché aux relations humaines. A partir du moment où j'ai senti la défiance, j'ai préféré dire stop."

Après avoir été sondé par Lens, "où un entraîneur allemand (Dino Toppmöller, ndlr) a obtenu le poste", "est venue la proposition de Nice", a-t-il précisé.

"C'était une opportunité énorme de rejoindre un club de renom, de qualité. Ça me permettait aussi de franchir une étape supplémentaire. (...) D'un autre côté, ça me permettait de faire un retour aux sources, puisque c'est à l'OGC Nice que je suis rentré dans le monde du football professionnel en signant mon premier contrat de stagiaire, il y a 40 ans."

"Je suis là pour construire, il va nous falloir un peu de temps pour arriver à aller au plus haut, a-t-il reconnu. On garde l'ambition de bien figurer en championnat. Après, je ne peux pas dire aujourd'hui que l'Europe est envisageable."

"L'important, c'est qu'on arrive à remettre cette équipe en ordre de marche", a souligné Pantaloni, "attaché aux valeurs de respect (...), mais aussi à la valeur travail, indispensable."

"L'objectif est de renouer avec les valeurs d'engagement, de rigueur, d'exigence", a-t-il complété Pantaloni.

Lui qui entend débuter la saison avec "une défense centrale à trois défenseurs, vue la composition de l'effectif", compte sur la recrue Laurent Abergel, avec qui il a vécu "deux superbes saisons à Lorient", comme relai.

"Je sais ce qu'il peut amener à un groupe. C'est un leader naturel, de par ses qualités techniques, mais aussi son caractère", a-t-il résumé.

En attendant, Nice devra "faire des économies". "Ça ne veut pas dire qu'on sera moins ambitieux, a lâché le directeur sportif Roger Ricort.