A màghjina - U lavu di Bracca, un ghjuvellu di a muntagna corsa
Dominé par les sommets du massif du Rotondo, le lac de Bracca dévoile un paysage minéral d'une grande beauté. Niché au cœur de la haute montagne corse, ce lac glaciaire offre un panorama spectaculaire, entre eaux limpides, éboulis de granit et maquis d'altitude. Un site préservé qui récompense les randonneurs par un décor exceptionnel.
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