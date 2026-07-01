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A màghjina - U lavu di Bracca, un ghjuvellu di a muntagna corsa


le Jeudi 9 Juillet 2026 à 07:20

Dominé par les sommets du massif du Rotondo, le lac de Bracca dévoile un paysage minéral d'une grande beauté. Niché au cœur de la haute montagne corse, ce lac glaciaire offre un panorama spectaculaire, entre eaux limpides, éboulis de granit et maquis d'altitude. Un site préservé qui récompense les randonneurs par un décor exceptionnel.
Si, comme Auré , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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