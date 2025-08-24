Pascal Paoli et Padre Rossu : Curbara célèbre son histoire avec un spectacle Son et Lumières

L’association Curbara Cultura vient de présenter la nouvelle édition du spectacle Son et Lumières de Corbara, qui se tiendra les 8 et 9 septembre prochains. En présence de cinq de ses membres, dont son président Jean-Baptiste Franceschini, ainsi qu’Inès Di Martino et Anne-Marie Savelli, l’association a dévoilé les contours de ce rendez-vous désormais incontournable.
« C’est l’événement majeur de l’association. Nous y consacrons une année entière de préparation », rappelle le président Jean-Baptiste Franceschini, soulignant l’importance de ce rendez-vous pour la vie culturelle du village. «Le thème de cette année s’imposait. Les 300 ans de la naissance de Pascal Paoli. Et il nous a semblé essentiel de l’associer à Padre Rossu, enfant de Corbara, intellectuel brillant et premier recteur de l’université de Corse. »
Un travail collectif et passionné
L’organisation du spectacle repose sur une équipe soudée. « Nous étions quatre ou cinq à travailler régulièrement, chaque mardi soir, pour préparer ce spectacle », explique Inès Di Martino. « Chacun apportait ses idées, que ce soit pour la recherche historique, l’écriture des textes ou le choix des scènes ». Sa collègue Anne-Marie Savelli ajoute. « Nous voulions mettre en lumière deux figures marquantes. Pascal Paoli, connu de tous, et Padre Rossu, qui l’est un peu moins, mais dont le rôle a été déterminant. C’est lui qui a accompagné Paoli dans la rédaction de la Constitution et qui a dirigé la première université de Corse ».
Une figure corbaraise à redécouvrir
Padre Rossu, né à Corbara en 1715, est une figure que l’association tient à faire redécouvrir. « C’était un enfant du village qui a poursuivi ses études en Italie et en Espagne, et qui est devenu un grand intellectuel de son temps. Il a marqué l’histoire corse, mais il reste trop méconnu », souligne Inès Di Martino. « Mettre en lumière Padre Rossu, c’est aussi mettre en lumière Corbara », insiste Jean-Baptiste Franceschini. «Il a inspiré et accompagné Pascal Paoli, et cela nous semblait essentiel de rappeler ce lien. »
Un spectacle de grande envergure
L’association s’appuie sur la société Edels Spectacles, spécialiste du vidéomapping et des mises en lumière monumentales. « Nous écrivons les textes, nous faisons les recherches historiques, mais ce sont des professionnels qui assurent la mise en scène technique », précise le président. Le budget de l’événement avoisine les 30 000 euros. « C’est un effort considérable pour une petite association comme la nôtre. C’est pourquoi nous organisons tout au long de l’année des dictées, des conférences et des repas afin de récolter des fonds », explique Anne-Marie Savelli.
Un rendez-vous attendu en septembre
Le spectacle se déroulera les 8 et 9 septembre sur la façade de la confrérie de Curbara, avant de reprendre ses anciens quartiers, lorsque le forum sera livré. « Cette année, il y aura aussi une tombola, tirée à la fin de la soirée du 9 septembre », précise Inès Di Martino.
Les billets d’entrée sont vendus à 10 €, et peuvent être réservés à l’avance via la plateforme HelloAsso et sur le site de l’association Curbara Cultura, ou achetés directement à l’entrée. « Ce spectacle, c’est un peu l’orgue de l’année pour nous, le moment où l’association atteint son but : transmettre et partager l’histoire de Corbara et de la Corse », conclut Jean-Baptiste Franceschini.
« C’est l’événement majeur de l’association. Nous y consacrons une année entière de préparation », rappelle le président Jean-Baptiste Franceschini, soulignant l’importance de ce rendez-vous pour la vie culturelle du village. «Le thème de cette année s’imposait. Les 300 ans de la naissance de Pascal Paoli. Et il nous a semblé essentiel de l’associer à Padre Rossu, enfant de Corbara, intellectuel brillant et premier recteur de l’université de Corse. »
Un travail collectif et passionné
L’organisation du spectacle repose sur une équipe soudée. « Nous étions quatre ou cinq à travailler régulièrement, chaque mardi soir, pour préparer ce spectacle », explique Inès Di Martino. « Chacun apportait ses idées, que ce soit pour la recherche historique, l’écriture des textes ou le choix des scènes ». Sa collègue Anne-Marie Savelli ajoute. « Nous voulions mettre en lumière deux figures marquantes. Pascal Paoli, connu de tous, et Padre Rossu, qui l’est un peu moins, mais dont le rôle a été déterminant. C’est lui qui a accompagné Paoli dans la rédaction de la Constitution et qui a dirigé la première université de Corse ».
Une figure corbaraise à redécouvrir
Padre Rossu, né à Corbara en 1715, est une figure que l’association tient à faire redécouvrir. « C’était un enfant du village qui a poursuivi ses études en Italie et en Espagne, et qui est devenu un grand intellectuel de son temps. Il a marqué l’histoire corse, mais il reste trop méconnu », souligne Inès Di Martino. « Mettre en lumière Padre Rossu, c’est aussi mettre en lumière Corbara », insiste Jean-Baptiste Franceschini. «Il a inspiré et accompagné Pascal Paoli, et cela nous semblait essentiel de rappeler ce lien. »
Un spectacle de grande envergure
L’association s’appuie sur la société Edels Spectacles, spécialiste du vidéomapping et des mises en lumière monumentales. « Nous écrivons les textes, nous faisons les recherches historiques, mais ce sont des professionnels qui assurent la mise en scène technique », précise le président. Le budget de l’événement avoisine les 30 000 euros. « C’est un effort considérable pour une petite association comme la nôtre. C’est pourquoi nous organisons tout au long de l’année des dictées, des conférences et des repas afin de récolter des fonds », explique Anne-Marie Savelli.
Un rendez-vous attendu en septembre
Le spectacle se déroulera les 8 et 9 septembre sur la façade de la confrérie de Curbara, avant de reprendre ses anciens quartiers, lorsque le forum sera livré. « Cette année, il y aura aussi une tombola, tirée à la fin de la soirée du 9 septembre », précise Inès Di Martino.
Les billets d’entrée sont vendus à 10 €, et peuvent être réservés à l’avance via la plateforme HelloAsso et sur le site de l’association Curbara Cultura, ou achetés directement à l’entrée. « Ce spectacle, c’est un peu l’orgue de l’année pour nous, le moment où l’association atteint son but : transmettre et partager l’histoire de Corbara et de la Corse », conclut Jean-Baptiste Franceschini.