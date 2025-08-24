Pascal Paoli et Padre Rossu : Curbara célèbre son histoire avec un spectacle Son et Lumières

Maria-Serena Volpei-Aliotti le Dimanche 24 Août 2025 à 10:15

Cette année, le village de Curbara, grâce à l’association Curbara Cultura, rendra hommage à deux personnages qui ont marqué l’histoire de la Corse du XVIII siècle, Pasquale Paoli, dont l’île a célébré le tricentenaire de sa naissance et Padre Rossu, premier recteur de l’université de Corse, qui l'a accompagné dans la rédaction de la Constitution.