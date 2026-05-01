Des médias italiens en immersion en Balagne pour promouvoir la destination Corse

La Corse mise sur sa proximité naturelle avec l’Italie pour renforcer son rayonnement touristique. Du 20 au 22 mai, douze représentants de médias spécialisés dans le voyage, le tourisme familial, le bien-être, la nature et le slow tourisme ont découvert l’île à travers un programme conçu pour mettre en avant ses paysages, son patrimoine, ses savoir-faire et son art de vivre.Réunis à l’initiative de l’EPCI de Corse, de l’Agence du Tourisme de la Corse et de Corsica Ferries, ces journalistes et créateurs de contenu représentent à eux seuls plus de 1,4 million de lecteurs, abonnés et contacts mensuels. Une audience considérable pour une opération qui vise à accroître la visibilité de la destination sur un marché jugé stratégique.Les chiffres témoignent de l’importance de cette clientèle. En 2025, près de 4 millions de passagers ont transité par les ports corses. Parmi eux, 1,5 million ont emprunté les liaisons maritimes reliant l’Italie à l’île, contre 2,5 millions via la France continentale.Les liaisons avec Savone, Livourne ou encore Gênes constituent ainsi une porte d’entrée privilégiée vers la Corse. Une accessibilité rapide qui répond parfaitement aux nouvelles attentes des voyageurs italiens, de plus en plus attirés par les courts séjours, les expériences authentiques et le tourisme durable.Pour les organisateurs, cette opération s’inscrit dans une stratégie globale visant à consolider cette clientèle de proximité, particulièrement sensible à la gastronomie, aux activités de pleine nature, au patrimoine et à la qualité de vie méditerranéenne.Arrivés à Bastia mercredi matin à bord du Mega Andrea en provenance de Savone, les participants ont débuté leur séjour par une découverte du Cap Corse. Au programme : halte à Erbalunga, initiation aux plantes du maquis à Sisco, visite de Bastia et découverte de l’Aldilonda.Jeudi, le groupe a pris la direction de la Balagne en traversant le désert des Agriate avant une escale au parc de Saleccia. À L’Île-Rousse, les visiteurs ont pu découvrir le marché couvert ainsi que la biscuiterie Salvatori et ses méthodes de fabrication artisanales.La journée s’est poursuivie à Lumio, au domaine du Clos Columbu, où les invités ont été accueillis pour une présentation du vignoble, de son histoire et des savoir-faire viticoles corses, avant une dégustation commentée de plusieurs cuvées emblématiques. C’est dans ce cadre authentique, entre vignes et maquis, qu’un point presse a également été organisé.Au-delà des sites emblématiques, cette opération met en avant une autre manière de découvrir la Corse. Les organisateurs ont souhaité valoriser le slow tourisme, les rencontres avec les producteurs, les savoir-faire traditionnels, les villages et les patrimoines locaux.Ce vendredi, les participants devaient notamment découvrir Notre-Dame de la Serra et son panorama exceptionnel sur la baie de Calvi avant une visite de la citadelle. Une randonnée au cœur de la Balagne a conduit ensuite les journalistes italiens jusqu’à des piscines naturelles, illustrant cette volonté de promouvoir une approche plus douce et immersive du voyage.La découverte s'est poursuivie par une visite chez un distillateur d’huiles essentielles avant un retour à Bastia, ponctué par une dégustation du célèbre Cap Corse Mattei.Pour les partenaires de l’opération, l’accueil de journalistes et de créateurs de contenu constitue aujourd’hui un outil de promotion particulièrement efficace. Articles, reportages, publications sur les réseaux sociaux, vidéos et récits de voyage permettront de diffuser largement l’image d’une Corse préservée, accessible et tournée vers un tourisme durable.À travers cette initiative, l’EPCI de Corse, l’Agence du Tourisme de la Corse et Corsica Ferries affichent leur volonté commune de renforcer durablement les liens entre la Corse et l’Italie, en s’appuyant sur ce qui fait la singularité de l’île : ses paysages, son authenticité, sa gastronomie et la richesse de ses territoires.