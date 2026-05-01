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Un feu de maquis détruit 3 000 m2 à Tallone


Léana Serve le Jeudi 21 Mai 2026 à 17:45

Un feu de maquis s’est déclaré ce jeudi peu avant 15 heures sur la commune de Tallone, près du domaine San Giuletta. Il s’est propagé sur 3 000 m2 à proximité avant d’être éteint par les pompiers. L'intervention a nécessité la venue de deux camions citernes feux de forêt des centres de secours d’Aleria et de Cervioni, ainsi que d’un véhicule de commandement du centre d’incendie et de secours d’Aleria.







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