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Rogliano : un accident de la circulation fait deux blessés sur la RD 80


Léana Serve le Jeudi 21 Mai 2026 à 17:39

Un accident de la circulation a eu lieu ce jeudi matin vers 10h45 à Rogliano sur la RD 80, impliquant une voiture et une moto avec deux personnes à bord. Sur place, les pompiers de Luri et de Sisco ont pris en charge les deux motards en urgence relative pour une évacuation sur le centre hospitalier de Bastia. L’accident a nécessité l’intervention de deux véhicules de secours et d’assistance aux victimes, un véhicule de secours routier, un véhicule infirmier, un véhicule de commandement et un véhicule radio-médicalisé du SAMU.







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