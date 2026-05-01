Haute-Corse : le minibus de l’association OPRA vandalisé, un coup porté au lien social

Au-delà des dégradations matérielles, c’est toute une mission sociale qui se retrouve fragilisée. Profondément choquée et indignée, l’équipe de l’association dit ne pas comprendre ce qui a pu motiver un tel acte visant un outil essentiel à ses activités quotidiennes.

Car ce véhicule ne sert pas uniquement au transport. Chaque semaine, il permet aux adhérents de l’association et aux habitants du quartier de participer à des sorties culturelles, de se déplacer, de découvrir des lieux auxquels certains n’ont parfois jamais accès, mais aussi de créer du lien social autour de moments partagés.

Avec ce minibus immobilisé, plusieurs actions risquent désormais d’être perturbées dans les prochains jours, le temps pour l’association de trouver les financements nécessaires aux réparations et de remettre le véhicule en circulation.

Un coup dur pour une structure qui œuvre précisément auprès des publics les plus fragiles et qui tente, au quotidien, de lutter contre l’isolement et les difficultés sociales. S’en prendre à ce type d’équipement revient, de fait, à pénaliser directement les personnes accompagnées par l’association.

Malgré cette épreuve, OPRA assure vouloir poursuivre ses missions et remercie déjà les nombreuses personnes qui lui témoignent leur soutien et leur solidarité.