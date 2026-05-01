À Ajaccio, une messe pour les professionnels du droit

Au cours de son discours, il a d’ailleurs surtout développé une idée qui traversera l’ensemble de son propos : « La paix n’est pas seulement reçue. Elle se construit. Elle se mérite. Et elle a un nom : la justice ». Face au cardinal Bustillo et aux représentants des professions judiciaires, Me Nesa a rappelé le rôle des avocats, « combattants du droit », mais aussi celui des magistrats, procureurs, greffiers, notaires ou commissaires de justice, « autant de visages du même engagement : que le droit soit dit, que la règle soit tenue, que personne ne soit laissé sans réponse ». Le bâtonnier a également inscrit son discours dans l’histoire récente de la Corse, marquée par la violence. Il a évoqué l’assassinat du bâtonnier Antoine Sollacaro en 2012 ainsi que la tentative d’assassinat visant Jean-Michel Mariaggi, rappelant que « la parole libre a un prix ». « Cette mémoire n’appelle pas à la résignation. Elle appelle à la continuité. À tenir debout », a-t-il affirmé.



Le bâtonnier est également revenu sur les menaces visant récemment plusieurs avocats après un procès criminel tenu à Ajaccio. « Les avocats ne sont pas des souffre-douleurs. Ils ont rendu service à la Justice — pas à un camp », a-t-il insisté, dénonçant une société où « le dernier mot » risquerait d’appartenir « à la rue, ni aux réseaux sociaux, ni à la vendetta ».