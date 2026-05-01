L’hydrogène, nouvelle piste pour l’avenir énergétique de la Corse

Si l’hydrogène reste encore peu développé en Corse, Bertrand Ciavaldini estime qu’il pourrait néanmoins répondre à plusieurs défis propres au territoire insulaire. « On en consomme quand même 100 millions de tonnes par an depuis 150 ans, c’est quelque chose d’assez connu. En revanche, ce qui est moins connu, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on le fabriquait à partir de gaz naturel, donc de façon polluante. Aujourd'hui, on veut profiter de tout le mouvement de décarbonation pour en faire de l'hydrogène propre bas carbone. Et ça, on peut le fabriquer un peu partout parce qu’on a juste besoin d'eau et de soleil. En Corse, on est quand même assez bien placé pour pouvoir se positionner sur ce marché. »





Selon Bertrand Ciavaldini, l'hydrogène pourrait servir dans plusieurs usages, à commencer par le transport. « C'est un nouvel usage qu'on appelle les carburants de synthèse, c’est-à-dire de l'hydrogène bas carbone qu'on combine à du CO2 recyclé. Ça pourra servir de carburant pour les avions et pour les gros navires, en sachant qu’on n’a pas beaucoup d'alternatives pour faire fonctionner ces gros véhicules. On a aussi une utilité sur la mobilité lourde ou intensive, quand la batterie ne convient plus. » L’hydrogène pourrait aussi être utile à l’heure où « on parle de limitations du système électrique en Corse ». « Avec la crise en Iran, on parle de désélectrification, mais c'est un mouvement de fond qui s'accélère avec la crise du pétrole aujourd'hui. En Corse, on a des capacités électriques qui sont ce qu'elles sont et qui vont progresser, mais de façon limitée et qui ne pourront jamais satisfaire une électrification totale des usages actuels de tout ce qui est au carburant. L'hydrogène est donc une alternative qui peut être vraiment pertinente. »



Selon lui, « en faisant des bons projets d'hydrogène bien montés, on arrivera à faire de l'hydrogène tout à fait compétitif dans cet environnement-là ». « La Corse a besoin de l'énergie de demain et je pense qu'on ne pourra pas faire sans l'hydrogène. C'est un sujet stratégique et compétitif », conclut-il.

