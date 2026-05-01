Trafic de stupéfiants - Un réseau démantelé dans le Taravu

Les gendarmes de la communauté de brigades de Petreto-Bicchisano viennent de démanteler un trafic de stupéfiants dans la micro-région du Taravu. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, la Gendarmerie de Corse annonce que l’enquête, initiée au mois d’octobre 2025 par les militaires, a permis « de confirmer l'existence d'un trafic de produits illicites basé à Santa-Maria-Siché et rayonnant sur les villages avoisinants ». Le 11 mai, une opération judiciaire a ainsi été déclenchée, conduisant à l'interpellation d’un suspect.





Lors de l’interpellation, les gendarmes ont saisi 1,693 kg de résine, des plants et une centaine de graines de cannabis, 5 350 euros en espèces, deux véhicules, deux armes à feu et des munitions. Plusieurs chambres de culture ainsi que du matériel nécessaire au conditionnement du cannabis ont également été découverts. Déféré le 13 mai devant le magistrat du parquet du tribunal judiciaire d’Ajaccio, le mis en cause sera jugé devant le tribunal correctionnel le 18 juin prochain. Dans l'attente de son jugement, il a été placé sous assignation à résidence avec bracelet électronique.



Les gendarmes se félicitent de « cette réussite opérationnelle » qui « illustre l'engagement quotidien de nos unités de proximité contre l'économie souterraine et pour la sécurité des habitants au cœur de nos territoires ».

