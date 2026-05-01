Le "Capu Rossu" bientot en service sur les lignes de Corse

Le second navire neuf au GNL de Corsica Linea, le Capu Rossu , construit au chantier naval CM Jinling de Weihai en Chine, est arrivé mercredi à Marseille. Son arrivée marque une étape-clé dans la constitution d’une nouvelle flotte bas carbone, contribuant à un service public maritime « Corse – Continent » plus respectueux de l’environnement, tant pour le transport de passagers que de marchandises.

Pour les dirigeants de la compagnie corse, « l’intégration du Capu Rossu s’inscrit pleinement dans la stratégie de décarbonation de la compagnie qui vise une réduction de 40 % de ses émissions de CO₂ d’ici 2030, avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2040 ».



Cargo Roulier Mixte de 204.1 mètres de long, 27.80 mètres de large, il pourra voguer jusqu’à 23 nœuds et transporter 1 035 passagers. Il est doté de 234 cabines pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, dont 20 cabines « luxe » équipées de lits doubles. Le navire dispose également de 6 cabines aménagées, spécialement conçues pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite et de service de restauration avec un snack et un restaurant, d’espaces détente et de jeux pour enfants. Il assurera ses premières traversées sur les lignes de Corse dans quelques semaines sur Ajaccio et Bastia.